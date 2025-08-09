Châu Âu 'dậy sóng' vì Nicolas Jackson

Hàng loạt CLB lớn tại châu Âu đều muốn chiêu mộ tiền đạo bị thất sủng tại Chelsea.

Jackson được săn đón.

Theo Fichajes, Bayern Munich là đội bóng mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký Nicolas Jackson. Nhà đương kim vô địch Bundesliga được cho là sẵn sàng chi 65 triệu euro để đón tiền đạo người Senegal. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn yêu cầu 80 triệu của Chelsea. Newcastle United, Barcelona, AC Milan, Inter... cũng theo sát thương vụ.

Đội bóng xứ Bavaria đã chủ động thu thập đầy đủ thông tin về tiền đạo người Senegal, coi anh là sự bổ sung cần thiết cho hàng công trong bối cảnh Jamal Musiala phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.

HLV Vincent Kompany buộc phải điều chỉnh chiến thuật và phương án sử dụng hai tiền đạo cắm đang được ưu tiên. Trong bối cảnh đó, Jackson, với tốc độ, sức mạnh và khả năng chọn vị trí ấn tượng, được xem là đối tác lý tưởng cho Harry Kane. Sự năng động của cầu thủ 24 tuổi này hứa hẹn mang lại chiều sâu chiến thuật cũng như tính linh hoạt trong khâu tấn công của CLB chủ sân Allianz Arena.

Mùa trước, Jackson ghi 13 bàn và có 6 kiến tạo trong màu áo Chelsea. Tuy nhiên, vị trí của anh tại Stamford Bridge đang bị đe dọa sau khi CLB chiêu mộ thêm Liam Delap và Joao Pedro. Điều này khiến Chelsea sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị, đặc biệt khi họ có thể thu về khoản lợi nhuận đáng kể từ một cầu thủ không còn là ưu tiên số một của HLV.

Kompany muốn một cầu thủ có thể tạo ảnh hưởng ngay lập tức, và sự đa năng của Jackson phù hợp hoàn hảo với ý tưởng chiến thuật của ông.