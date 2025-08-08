Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kane cùng đồng đội vùi dập Tottenham

Rạng sáng 8/8, Bayern thắng đậm Tottenham 4-0 ở trận giao hữu trên sân Allianz Arena.

Kane tỏa sáng trước CLB cũ.

Kane, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tottenham với 280 bàn thắng sau 435 lần ra sân, chỉ mất đúng 12 phút để ghi dấu ấn. Từ một tình huống xử lý tinh tế trong vùng cấm, anh tung cú dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho Bayern, cũng là bàn thắng đầu tiên ghi được vào lưới Spurs kể từ khi rời đội bóng này vào mùa hè 2023.

Chỉ hai phút sau, Bayern có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Joao Palhinha, cầu thủ vừa chuyển đến Tottenham từ Bayern theo dạng cho mượn, phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Từ cự ly 11 m, Kane trượt chân khiến bóng bay vọt xà. Đây là lần đầu tiên tiền đạo này đá hỏng penalty kể từ trận thua Pháp tại tứ kết World Cup 2022.

Sang hiệp hai, Kingsley Coman nhân đôi cách biệt bằng cú cứa lòng đẳng cấp ở phút 61. Những phút cuối trận, hai tài năng trẻ Lennart Karl và Jonah Kusi-Asare lần lượt lập công, giúp “Hùm xám” khép lại chiến thắng với tỷ số 4-0.

Với kết quả này, Tottenham có màn chạy đà không mấy ấn tượng trước thềm trận tranh Siêu cúp châu Âu với PSG. Tân HLV Thomas Frank cùng học trò đánh bại Arsenal và Reading, nhưng lại bị cầm hòa bởi Newcastle, Luton Town và Wycombe. Chuỗi thành tích đáng thất vọng khiến chiến lược gia người Đan Mạch phải đau đầu nếu muốn cải thiện thành tích của Spurs ở mùa giải tới.

