Sai lầm nghiêm trọng giúp Arsenal hưởng lợi

  • Thứ năm, 1/1/2026 07:03 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Ban tổ chức Premier League thừa nhận sai sót khi Arsenal thắng Everton 1-0 hôm 21/12, với tình huống có thể tạo ra hệ lụy không nhỏ ở cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Tình huống sai sót của VAR ở trận Arsenal thắng Everton.

Theo kết luận từ Hội đồng các tình huống then chốt (Key Match Incidents - KMI), Arsenal lẽ ra phải chịu một quả phạt đền sau pha tranh chấp giữa trung vệ William Saliba và tiền đạo Thierno Barry trong vùng cấm tại sân Hill Dickinson. Quyết định ở thời điểm đó được đánh giá là sai.

Hội đồng KMI bỏ phiếu với tỷ lệ sít sao 3-2, khẳng định trọng tài chính Sam Barrott đưa ra phán quyết không chính xác khi từ chối cho Everton hưởng penalty. Đồng thời, cũng với tỷ lệ 3-2, hội đồng cho rằng VAR do ông Michael Salisbury phụ trách, đáng lẽ phải yêu cầu trọng tài ra đường biên xem lại tình huống.

Pha bóng tranh cãi diễn ra gần mốc một giờ thi đấu. Trong nỗ lực tranh chấp bóng, Barry chạm bóng trước, sau đó Saliba vung chân trúng vào giày tiền đạo Everton, khiến cầu thủ chủ nhà ngã xuống. Dù Everton phản ứng dữ dội, trọng tài Barrott vẫn cho trận đấu tiếp tục và VAR giữ nguyên quyết định trên sân, với lý do "mức độ va chạm chưa đủ để thổi phạt đền".

HLV David Moyes không giấu nổi sự phẫn nộ sau trận, chỉ trích gay gắt công tác trọng tài và VAR, trong khi Arteta từ chối bình luận vì cho biết ông chưa xem lại tình huống gây tranh cãi.

Trước đó, Arsenal là đội được hưởng penalty, khi Viktor Gyokeres thực hiện thành công cú sút 11 m sau tình huống Jake O’Brien để bóng chạm tay trong vùng cấm. Bàn thắng giúp đội bóng của HLV Arteta giành trọn 3 điểm và tiếp tục dẫn đầu BXH Premier League.

