Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nunez gây ấn tượng mạnh ở Al Hilal

  • Thứ hai, 11/8/2025 06:03 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tiền đạo Darwin Nunez không mất nhiều thời gian để ghi bàn đầu tiên cho Al Hilal, trong chiến thắng 6-0 trước đội bóng hạng hai Thụy Sĩ, Aarau.

Vụ chuyển nhượng của Nunez đến Al Hilal đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh sau ba năm tại Liverpool,

Tối 10/8, trong trận giao hữu tiền mùa giải của Al Hilal với Aarau, Nunez vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn trong chiến thắng đậm đà 6-0. Cầu thủ người Uruguay có cú dứt điểm uy lực, đánh bại thủ môn Aarau sau khi nhận đường chuyền chính xác trong vòng cấm.

Trước đó chỉ vài phút, Nunez còn có một pha lập công khác nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị. Màn trình diễn này là minh chứng cho sự thích nghi nhanh chóng của anh trong giai đoạn tiền mùa giải.

Điều đáng nói, Nunez chỉ mới được Al Hilal công bố ra mắt chưa đầy 12 giờ đồng hồ trước đó. Sau khi chính thức chia tay Liverpool, Nunez ngay lập tức bay sang Thụy Sĩ hội quân cùng Al Hilal và có trận đấu giao hữu cùng CLB mới chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày.

Nunez tiếp nối phong độ săn bàn xuất sắc của anh trong màu áo Liverpool trước đó. Trong giai đoạn tiền mùa giải với "The Kop", anh ghi tới 5 bàn chỉ trong 4 trận, bao gồm một cú hat-trick trong trận đấu kín với Stoke City, cùng các bàn thắng vào lưới Preston và Athletic Bilbao.

Al Hilal, đội bóng về nhì tại Saudi Pro League 2024/25, sẽ bắt đầu mùa giải mới vào cuối tháng 8. CLB Saudi Arabia đặt tham vọng lớn ở mùa giải này dưới sự dẫn dắt của HLV Simone Inzaghi. Nunez được kỳ vọng sẽ giúp Al Hilal trở lại thống trị giải quốc nội và sân chơi châu lục.

Tân binh Chelsea liên tiếp ghi bàn

Tối 10/8, Joao Pedro và Liam Delap tỏa sáng giúp Chelsea thắng AC Milan 4-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải 2025/26.

10 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Nunez Al Hilal

Đọc tiếp

Khi Liverpool choi lon den ngo ngang hinh anh

Khi Liverpool chơi lớn đến ngỡ ngàng

2 giờ trước 06:40 11/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Hè trước, Liverpool 'ăn kiêng' trên thị trường chuyển nhượng nhưng đã lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Mùa hè này, Liverpool mua sắm thả ga nhưng điều đó có giúp họ thành công hay là hiệu ứng ngược.

Federer tai xuat hinh anh

Federer tái xuất

2 giờ trước 06:19 11/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Roger Federer sẽ một lần nữa bước ra sân trung tâm Qizhong, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đáng nhớ của anh, khi tham gia trận đấu đôi giao hữu tại Shanghai Masters 1000 vào ngày 10/10.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý