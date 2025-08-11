Nunez gây ấn tượng mạnh ở Al Hilal

Tiền đạo Darwin Nunez không mất nhiều thời gian để ghi bàn đầu tiên cho Al Hilal, trong chiến thắng 6-0 trước đội bóng hạng hai Thụy Sĩ, Aarau.

Vụ chuyển nhượng của Nunez đến Al Hilal đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh sau ba năm tại Liverpool,

Tối 10/8, trong trận giao hữu tiền mùa giải của Al Hilal với Aarau, Nunez vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn trong chiến thắng đậm đà 6-0. Cầu thủ người Uruguay có cú dứt điểm uy lực, đánh bại thủ môn Aarau sau khi nhận đường chuyền chính xác trong vòng cấm.

Trước đó chỉ vài phút, Nunez còn có một pha lập công khác nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị. Màn trình diễn này là minh chứng cho sự thích nghi nhanh chóng của anh trong giai đoạn tiền mùa giải.

Điều đáng nói, Nunez chỉ mới được Al Hilal công bố ra mắt chưa đầy 12 giờ đồng hồ trước đó. Sau khi chính thức chia tay Liverpool, Nunez ngay lập tức bay sang Thụy Sĩ hội quân cùng Al Hilal và có trận đấu giao hữu cùng CLB mới chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày.

Nunez tiếp nối phong độ săn bàn xuất sắc của anh trong màu áo Liverpool trước đó. Trong giai đoạn tiền mùa giải với "The Kop", anh ghi tới 5 bàn chỉ trong 4 trận, bao gồm một cú hat-trick trong trận đấu kín với Stoke City, cùng các bàn thắng vào lưới Preston và Athletic Bilbao.

Al Hilal, đội bóng về nhì tại Saudi Pro League 2024/25, sẽ bắt đầu mùa giải mới vào cuối tháng 8. CLB Saudi Arabia đặt tham vọng lớn ở mùa giải này dưới sự dẫn dắt của HLV Simone Inzaghi. Nunez được kỳ vọng sẽ giúp Al Hilal trở lại thống trị giải quốc nội và sân chơi châu lục.