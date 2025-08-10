Tân binh Chelsea liên tiếp ghi bàn

Tối 10/8, Joao Pedro và Liam Delap tỏa sáng giúp Chelsea thắng AC Milan 4-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải 2025/26.

Pedro ghi 5 bàn trong 5 trận khoác áo Chelsea.

Phút thứ 8 trên sân Stamford Bridge, Pedro Neto thực hiện đường chuyền như đặt để Joao Pedro bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Đây là bàn thắng thứ 5 của cựu sao Brighton sau 5 trận khoác áo "The Blues".

Trước đó, Pedro từng ghi bàn giúp Chelsea hạ PSG 3-0 ở chung kết FIFA Club World Cup 2025.

Ngược lại, tài năng trẻ Andrei Coubis của AC Milan có ngày thi đấu thảm họa. Chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, hậu vệ này đá phản lưới nhà. Sau đó, Coubis bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Pedro khi tiền đạo này băng xuống đối mặt khung thành ở phút 18.

Chelsea tận dụng triệt để lợi thế, liên tục tạo sóng gió. Sang hiệp hai, Estevao mang về quả phạt đền và Liam Delap lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 67. AC Milan gỡ được một bàn nhờ pha dứt điểm quyết đoán của Youssouf Fofana ở phút 70, nhưng mọi hy vọng bị dập tắt ở phút bù giờ khi Delap hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1.

Trận đấu cho thấy sự áp đảo toàn diện của Chelsea cả về thế trận lẫn tinh thần. Hàng công sắc bén với Pedro, Neto và Delap khiến hàng thủ AC Milan vốn chắp vá lại chịu thiệt người từ sớm không thể chống đỡ.

Đáng chú ý, Luka Modric ra mắt Milan khi vào sân đầu hiệp 2 nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Chelsea có màn chạy đà ấn tượng trước mùa giải mới, trong khi AC Milan rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt ở khâu phòng ngự.

