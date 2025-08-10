Liverpool công bố việc bán Nunez

Tiền đạo Darwin Nunez chính thức chia tay Liverpool sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Al Hilal tại Saudi Pro League, theo thông báo từ đội bóng vùng Merseyside.

Darwin Nunez trong màu áo Al Hilal.

Trang chủ Liverpool nêu rõ: “Giai đoạn ba năm của Darwin Nunez tại đội bóng khép lại sau khi hoàn tất việc chuyển sang Al Hilal hôm nay. Toàn thể câu lạc bộ xin cảm ơn Darwin vì những đóng góp, và chúc Darwin cùng gia đình mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai”.

Tiền đạo người Uruguay gia nhập Liverpool từ Benfica vào tháng 6/2022 với mức phí có thể lên tới 80 triệu bảng. Trong ba mùa giải khoác áo "The Kop", anh ghi được 40 bàn thắng sau 143 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Tuy nhiên, trong mùa giải 2024/25, khi Liverpool vô địch Premier League, Nunez chỉ đá chính 8 trận tại giải đấu này, cho thấy anh không còn nằm trong kế hoạch lâu dài của HLV Arne Slot. Theo ESPN, tiền đạo 26 tuổi hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Al Hilal với mức phí 53 triệu euro.

Chân sút người Uruguay hoàn tất các cuộc kiểm tra y tế, ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức thu nhập lên tới 30 triệu euro mỗi mùa (400.000 euro/tuần).

Ban đầu, cựu tiền đạo Benfica vẫn ưu tiên ở lại châu Âu nhằm duy trì cơ hội cạnh tranh suất dự World Cup 2026. Tuy nhiên, những liên hệ từ Serie A - nơi các CLB tỏ ra dè dặt về tài chính - không thể đáp ứng mức phí mà Liverpool yêu cầu. Sau quá trình cân nhắc, Nunez gật đầu với lời đề nghị đầy hậu hĩnh từ Al Hilal.

Thương vụ này cũng mở đường cho Liverpool dốc toàn lực theo đuổi Alexander Isak hoặc thêm một trung phong khác trong những tuần còn lại của phiên chợ hè 2025. Với Al Hilal, HLV Simone Inzaghi cuối cùng cũng đã tìm thấy cái tên thay thế cho Osimhen trong kế hoạch nâng cấp hàng tiền đạo mùa hè này.