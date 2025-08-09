De Gea cứu thua ấn tượng trước MU

Thủ môn Fiorentina, David de Gea tỏa sáng khi chạm trán đội bóng cũ Manchester United trong trận giao hữu tối 9/8.

De Gea có pha cứu thua ấn tượng trước MU. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc nổi bật nhất của De Gea diễn ra ở phút 30, khi MU hưởng quả phạt góc. Trung vệ Leny Yoro bật cao đánh đầu cận thành nhưng bị De Gea cản phá ngay lập tức. Yoro tỏ ra tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

Ngay sau pha bóng này, nhiều CĐV trầm trồ và khen ngợi De Gea. Một fan viết: "Đây chính là David mà tôi biết". CĐV khác nhận xét: "Phản xạ của De Gea vẫn quá tốt". Người hâm mộ khác bình luận: "De Gea lại tỏa sáng tại Old Trafford dù không còn chung chiến tuyến".

Ở trận này, De Gea thi đấu 87 phút, cản phá 5 lần, trong đó có 3 lần cản pha dứt điểm trong vùng cấm. Anh cũng chạm bóng 41 lần và tung ra 6 đường chuyền dài chính xác.

De Gea (7,3 điểm) được Sofascore chấm điểm cao hơn Altay Bayindir của MU (6,7). De Gea chỉ vào lưới nhặt bóng sau pha phản lưới nhà của hậu vệ Robin Gosens.

Những phút cuối, De Gea rời sân để nhường chỗ cho thủ thành trẻ Tommaso Martinelli, nên không thể góp mặt ở loạt luân lưu. Trong khi đó, Altay Bayindir xuất sắc cản cú đá ở lượt cuối, giúp MU giành chiến thắng 5-4, theo đó bỏ túi chiếc cúp giao hữu thứ 3 trong hè 2025.

Trước khi trận đấu diễn ra, đội trưởng Bruno Fernandes của MU trực tiếp trao bức ảnh tri ân De Gea, trong đó ghi lại hình ảnh những năm tháng thi đấu của thủ thành người Tây Ban Nha tại sân Old Trafford.

