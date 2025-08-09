Nunez đối diện cú sốc ngay khi tới Saudi Arabia

Darwin Nunez đang ở rất gần cánh cửa rời Liverpool để gia nhập Al-Hilal, khép lại quãng thời gian nhiều tranh cãi tại Anfield.

Nunez sắp phải rời Liverpool.

Gia nhập Liverpool với mức phí kỷ lục tiềm năng vào mùa hè 2023 sau khi gây ấn tượng với HLV Jurgen Klopp ở Champions League, Nunez trải qua hai mùa giải đầy biến động. Những khoảnh khắc tỏa sáng xen kẽ chuỗi trận mờ nhạt, cùng phong độ dứt điểm thiếu ổn định, khiến anh đánh mất vị trí trong kế hoạch của tân HLV Arne Slot. Kể từ chiến thắng 3-1 trước Southampton hồi tháng 3, Nunez không đá chính thêm trận nào cho “Lữ đoàn đỏ”.

Theo thỏa thuận vừa đạt được, Liverpool sẽ nhận 46 triệu bảng từ Al-Hilal. Nunez đã có mặt tại Đức để hoàn tất thủ tục gia nhập đội bóng của HLV Simone Inzaghi, với kỳ vọng tìm lại phong độ tại Saudi Arabia.

Tuy nhiên, theo FirstPost, cơ hội nâng cúp của Nunez cùng Al-Hilal sớm giảm sút khi CLB bị cấm tham dự Siêu cúp Saudi Arabia mùa 2026/27. Án phạt được Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia đưa ra sau khi Al-Hilal rút lui khỏi giải đấu năm nay, đồng thời kèm khoản tiền phạt 500.000 Riyal (khoảng 99.000 bảng). Dù là đương kim vô địch Saudi Pro League, họ sẽ phải nhường suất dự giải cho Al-Ahli. Bốn đội tranh cúp gồm Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli và Al-Qadsiah sẽ thi đấu tại Hong Kong.

Nguyên nhân rút lui được cho là do Al-Hilal bận dự FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ, nơi họ dừng bước ở tứ kết.

Ở Saudi Arabia, Nunez sẽ sát cánh cùng nhiều ngôi sao từng chơi tại Premier League như Ruben Neves hay Joao Cancelo. Trong buổi họp báo trước trận Community Shield cặp Crystal Palace hôm 9/8, HLV Arne Slot thừa nhận khả năng chia tay học trò:

“Hiện tại, Darwin có thể rời đi nhưng chưa có gì được ký kết. Chúng ta cần chờ vài ngày để biết mọi thứ có hoàn tất hay không”, Slot nói, đồng thời khẳng định hài lòng với đội hình mới của Liverpool sau khi giành chức vô địch Premier League mùa trước.