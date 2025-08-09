Tuyển thủ nữ Việt Nam rời sân bằng xe cứu thương

Tối 9/8 (giờ Hà Nội), tiền vệ trụ cột Dương Thị Vân phải rời sân bằng xe cứu thương khi tuyển nữ Việt Nam đối đầu Indonesia ở lượt trận thứ 2 bảng A, giải Đông Nam Á 2025.

Dương Thị Vân dính chấn thương ở trận gặp Indonesia.

Trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), tiền vệ Dương Thị Vân gặp chấn thương ở phút 20. Tình huống xảy ra khi cô va chạm trong pha tranh chấp bóng, sau đó không thể tiếp tục thi đấu.

HLV Mai Đức Chung lập tức đưa ra sự thay đổi nhân sự, rút Dương Thị Vân và tung Hải Linh vào thay thế. Nữ tuyển thủ sinh năm 1994 được đội ngũ y tế đưa thẳng lên xe cứu thương để rời sân, khiến bầu không khí trên khán đài chùng xuống.

Hiện chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương, nhưng việc mất một trong những trụ cột quan trọng ngay từ đầu trận ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch của HLV Mai Đức Chung trong phần còn lại của giải đấu. Thị Vân vốn được đánh giá cao ở khả năng cầm nhịp, phát động tấn công và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đặc biệt trong những trận đấu cần sự chắc chắn ở tuyến giữa.

Sự cố buộc tuyển nữ Việt Nam phải nhanh chóng thích nghi với phương án thay thế, đồng thời chờ đợi kết quả kiểm tra y tế để xác định khả năng trở lại của Thị Vân ở các trận đấu tới. Đây là tổn thất không mong muốn khi tuyển nữ Việt Nam đặt quyết tâm cao tại giải đấu trên sân nhà.

Trở lại với trận gặp Indonesia, tuyển nữ Việt Nam đè bẹp đối thủ với tỷ số 7-0 sau 90 phút. Với kết quả này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sớm giành vé vào bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.