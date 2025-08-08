6 đội quyết đấu vì suất dự Champions League nữ

Chiều 8/8, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam diễn ra lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2025 sắp khởi tranh.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, LĐBĐVN, Công ty VPF, đại diện nhà tài trợ và một số câu lạc bộ. Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, giải đấu ngày càng tiến gần tới tính chuyên nghiệp, không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn mà còn là nguồn tuyển chọn quan trọng cho các đội tuyển nữ quốc gia.

Thành quả mới nhất là tấm vé dự VCK Asian Cup nữ 2026 tại Australia và vị trí 37 thế giới, hạng 6 châu Á trên BXH FIFA của ĐT nữ Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu lần thứ 14 liên tiếp Thái Sơn Bắc giữ vai trò nhà tài trợ chính. Tổng giám đốc Trần Anh Minh khẳng định đây là niềm tự hào của doanh nghiệp khi góp phần xây dựng thương hiệu cho sân chơi cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời cam kết đồng hành bền vững để tạo môi trường phát triển lâu dài cho các cầu thủ.

Giải năm nay quy tụ 6 đội: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I, TP.HCM II, Than Khoáng sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T. Theo kết quả bốc thăm, lượt trận mở màn ngày 4/9 sẽ chứng kiến Thái Nguyên T&T gặp Than KSVN, TP.HCM II đấu TP.HCM I và Hà Nội chạm trán Phong Phú Hà Nam.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (đi-về) tập trung tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng từ nhất đến sáu. Đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam dự AFC Champions League nữ 2026/27. Lượt đi diễn ra từ 4 đến 21/9, lượt về từ 26/9 đến 13/10 tại Hà Nội. Toàn bộ các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTVCab và kênh Youtube VFF Channel.