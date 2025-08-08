Tiếp tục mở bán vé xem tuyển nữ Việt Nam tại AFF Cup 2025

BTC AFF Cup nữ 2025 thông báo tiếp tục mở bán vé các trận đấu ở bảng A, nơi có tuyển nữ Việt Nam tranh tài nhằm đáp ứng nhu cầu lớn từ người hâm mộ.

Tiếp tục mở bán vé các trận đấu ở bảng A, AFF Cup nữ 2025.

Tại bảng A, AFF Cup nữ 2025, tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh tài với Thái Lan, Indonesia và Campuchia. Toàn bộ các trận diễn ra trên sân Lạch Tray. Để phục vụ người hâm mộ tiếp lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng các đội bóng tham dự, BTC tiếp tục mở bán vé với các mức giá “mềm”, chỉ 50.000 đồng và 100.000 đồng tùy vị trí khán đài.

Theo thông báo của BTC, vé được phát hành theo hai kênh chính. Người hâm mộ có thể mua trực tuyến qua website https://datve.cahnfc.com hoặc trên ứng dụng VNPAY, cũng như các ứng dụng ngân hàng liên kết như Agribank Plus, BIDV SmartBanking, VietinBank, VietABank, HDBank, VietBank… Thời gian mở bán bắt đầu từ 7h ngày 5/8.

Riêng trên ứng dụng VNPAY, khán giả cần đăng nhập, chọn mục Thể thao – Giải trí/Bóng đá, sau đó chọn giải đấu và trận đấu, vị trí chỗ ngồi, nhập thông tin thanh toán (và mã khuyến mãi nếu có), xác nhận, hoàn tất thanh toán để nhận vé điện tử.

BTC lưu ý có thể điều chỉnh kế hoạch và phương thức phát hành vé tùy tình hình thực tế nhằm đảm bảo an ninh, an toàn. Khán giả cần tự bảo quản vé, tuân thủ các quy định khi vào sân và không mang theo vật dụng nguy hiểm, chất cấm hay pháo sáng.

VFF kêu gọi người hâm mộ đến sân với tinh thần “Cổ vũ văn minh – Không pháo sáng” để cùng đồng hành và tiếp lửa cho các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam.