Bất ngờ với tiết lộ của Mourinho

Jose Mourinho tiết lộ AS Roma là CLB mang lại cho ông niềm vui đặc biệt hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong sự nghiệp lẫy lừng.

Trong cuộc trò chuyện với kênh Canal 11 cuối tuần qua, chiến lược gia 62 tuổi điểm lại chặng đường cầm quân, từ Benfica, Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter Milan, MU, Tottenham, Roma cho đến Fenerbahce hiện tại.

Ông nhắc lại: "Porto đã đi vào lịch sử. Chelsea của tôi giai đoạn 2004-2006 là đội mạnh nhất lịch sử Premier League. Arsenal từng bất bại một mùa, nhưng trong hai mùa đó, chúng tôi còn bất khả chiến bại hơn họ. Inter thì giành mọi danh hiệu. Nhưng Roma, với tôi, là một niềm vui lớn".

Mourinho giải thích: "Tôi không muốn nói là phải làm 'ốp lết mà không có trứng' vì sẽ thiếu tôn trọng các học trò. Nhưng vô địch Conference League, vào hai trận chung kết châu Âu liên tiếp, trong bối cảnh bị giới hạn tài chính, không thể mua cầu thủ... nên Roma là công việc đẹp nhất sự nghiệp. Tôi gắn kết một CLB vốn chia rẽ, kéo người hâm mộ trở lại, biến sân Olimpico thành nơi luôn cháy vé".

Mourinho dẫn dắt Roma từ hè 2021 đến tháng 1/2024, trước khi bị sa thải khi đội kém 5 điểm so với nhóm dự Champions League và thua Lazio ở tứ kết Coppa Italy. Nỗi đau lớn nhất của Mourinho là khi Roma để thua trên chấm 11 m trước Sevilla ở chung kết Europa League 2023.

Hiện "Người đặc biệt" chuẩn bị bước vào mùa thứ hai với Fenerbahce. Mục tiêu của thầy trò Mourinho mùa này là lật đổ Galatasaray, qua đó giành chức vô địch quốc gia lần thứ 20 trong lịch sử.