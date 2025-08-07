Van Persie đẩy Mourinho vào đường cùng

Rạng sáng 7/8, Fenerbahce thua Feyenoord 1-2 ở lượt đi vòng loại 3 Champions League.

Mourinho nhận thất bại trước Van Persie.

Feyenoord đã giành lợi thế trong trận lượt đi vòng loại thứ ba UEFA Champions League khi đánh bại Fenerbahce 2-1 nhờ bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Anis Hadj Moussa.

Chiến thắng này giúp đại diện Hà Lan tiến gần hơn tới League Phase Champions League 2025/26, đồng thời đẩy Fenerbahce vào thế phải chiến đấu để chấm dứt 17 năm vắng bóng tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các học trò của Robin van Persie nhập cuộc hứng khởi và sớm vươn lên dẫn trước sau 20 phút, nhờ pha lập công tinh tế của Quinten Timber. Feyenoord tiếp tục duy trì sức ép, trong khi đội bóng của Jose Mourinho có phần chậm chạp và rời rạc.

Dù vậy, Fenerbahce dần lấy lại thế trận cuối hiệp một và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Sang hiệp hai, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện bộ mặt khởi sắc hơn, đặc biệt sau khi Mourinho tung Jhon Duran vào sân. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ chỉ được đền đáp khi Sofyan Amrabat tung cú sút uy lực giúp gỡ hòa ở phút 86.

Khi tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, Hadj Moussa xuất hiện đúng lúc với pha đánh đầu chính xác từ đường chuyền của Jordan Bos, mang về chiến thắng nghẹt thở cho Feyenoord ở phút 90+1.

Trận lượt về diễn ra vào ngày 13/8, Mourinho và học trò phải thắng với cách biệt 2 bàn trở lên mới tránh khỏi cảnh dừng chân ở vòng sơ loại Champions League 2 mùa liên tiếp.