Ronaldo thắng giải không thuyết phục?

Chiến thắng của Cristiano Ronaldo ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông năm 2025 tại Globe Soccer Awards đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Chiến thắng của Ronaldo gây tranh cãi.

Ở mùa giải 2024/25, Saudi Pro League chứng kiến sự tỏa sáng của hàng loạt ngôi sao hàng đầu. Karim Benzema cùng Al Ittihad lên ngôi vô địch Saudi Pro League, trong khi cá nhân tiền đạo người Pháp cũng được vinh danh là Cầu thủ hay nhất giải đấu.

Trong khi đó, Riyad Mahrez để lại dấu ấn đậm nét khi dẫn dắt Al Ahli đăng quang Arab Champions League, đồng thời thâu tóm danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải nhờ phong độ ổn định và tầm ảnh hưởng lớn trong những trận đấu then chốt.

Xét cả về danh hiệu tập thể lẫn thành tích cá nhân tại khu vực Trung Đông, Benzema và Mahrez đều được đánh giá rất cao, thậm chí vượt trội hơn Cristiano Ronaldo ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, tại Globe Soccer Awards 2025, CR7 vẫn là người được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông, khiến không ít người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đặt dấu hỏi về tính thuyết phục của kết quả này.

Ronaldo nổi bật ở khả năng ghi bàn.

Lý do chính giúp Ronaldo vượt lên các đối thủ nằm ở hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Trong năm 2025, đội trưởng Al Nassr cán mốc 40 bàn thắng trên mọi đấu trường, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới Saudi Pro League.

Dẫu vậy, nhiều ý kiến cho rằng Globe Soccer Awards đặt nặng yếu tố danh tiếng và thống kê cá nhân, trong khi chưa đánh giá đầy đủ tầm ảnh hưởng của cầu thủ đối với thành công tập thể. Benzema là thủ lĩnh đưa Al Ittihad lên đỉnh Saudi Pro League, còn Mahrez đóng vai trò trung tâm trong hành trình vô địch Arab Champions League của Al Ahli. Ngược lại, Al Nassr của Ronaldo vẫn trắng tay ở các danh hiệu lớn.

Chính vì thế, chiến thắng của Ronaldo bị một bộ phận người hâm mộ cho là “không thuyết phục”. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng ở tuổi 40, Ronaldo vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt, đủ để khiến mọi cuộc đua danh hiệu cá nhân trở nên gây tranh cãi mỗi khi anh góp mặt.

Cú đúp của Ronaldo Đêm 27/12, Cristiano Ronaldo và Joao Felix tỏa sáng giúp Al Nassr đánh bại Al Okhdood 3-0 thuộc vòng 11 Saudi Pro League.