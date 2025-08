Mourinho coi học trò vừa đột tử đáng mặt thủ lĩnh hơn cả Terry

Jose Mourinho từng làm việc với nhiều huyền thoại bóng đá - từ John Terry ở Chelsea, Javier Zanetti tại Inter Milan đến Iker Casillas ở Real Madrid. Nhưng trong danh sách dài những đội trưởng danh tiếng ấy, có một cái tên không đình đám bằng, song lại có vị trí đặc biệt trong trái tim "Người đặc biệt": Jorge Costa - cựu thủ quân Porto.

Trong một chia sẻ năm 2022, Mourinho kể lại kỷ niệm khó quên với Costa - minh chứng cho sự khác biệt giữa một đội trưởng và một thủ lĩnh thực thụ: "Có những đội trưởng tôi từng làm việc cùng nhưng họ không phải là thủ lĩnh. Nhưng ở Porto, tôi có Jorge Costa".

Mourinho nhắc lại một trận đấu mà Porto bị Belenenses dẫn 0-2 sau hiệp một. Khi ông chuẩn bị bước vào phòng thay đồ với cơn giận dữ, Costa bất ngờ chặn lại: “Thầy chờ ngoài này hai phút”.

Trung vệ người Bồ Đào Nha sau đó đóng sập cửa, một mình quát mắng, truyền lửa và vực dậy tinh thần đồng đội. Khi Mourinho bước vào, ông chỉ còn việc lên chiến thuật. Porto lội ngược dòng thắng 3-2, trong đó chính Costa - người gần như chưa bao giờ ghi bàn - lại lập cú đúp.

“Đội trưởng và thủ lĩnh là hai khái niệm rất khác nhau”, Mourinho kết luận. “Bạn không thể mua được một thủ lĩnh. Không thể tạo ra họ trong phòng lab. Nhưng nếu bạn có một người như vậy trong đội hình, đội bóng của bạn sẽ luôn đi trước một bước”.

Jorge Costa chính là "đội phó trong bóng tối" của Mourinho trong hành trình thần kỳ tại Porto, góp phần định hình bản sắc và sự gắn kết nội bộ. Dưới sự lãnh đạo của Costa và tài thao lược của Mourinho, Porto không chỉ vô địch Bồ Đào Nha mà còn làm nên kỳ tích tại Champions League 2004 - danh hiệu đặt Mourinho vào bản đồ bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Khi Mourinho rời Porto để đến Chelsea, Costa không giấu được nỗi tiếc nuối. Nhưng ông chưa bao giờ tiếc lời ca ngợi người thầy cũ. Trong một cuộc phỏng vấn sau này, Costa khẳng định: "Mourinho là số 1, ông ấy có tất cả".

Thành công của Mourinho ở Porto không chỉ đến từ chiến thuật, mà còn từ việc ông tìm ra - và tin tưởng - những cá nhân như Jorge Costa. Một người có thể không nổi tiếng toàn cầu, nhưng là thủ lĩnh thực sự nơi hậu phương.

