Trò cưng giúp Mourinho giành Champions League đột tử

Theo các báo cáo từ Bồ Đào Nha, Jorge Costa qua đời do ngừng tim hôm 5/8 khi đang có mặt tại trung tâm huấn luyện của Porto ở Olival. Được các đồng đội đặt biệt danh là “Tanque” (Xe tăng) và “Bicho” (Quái thú) vì lối chơi phòng ngự đầy máu lửa, Jorge Costa đã gắn bó 15 năm với CLB Porto.

Trong quãng thời gian ấy, Costa giành được 8 chức vô địch quốc gia, bên cạnh đó là cúp UEFA, cúp Liên lục địa, năm cúp Taca de Portugal và tám Siêu cúp Bồ Đào Nha - một bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng. Mối quan hệ giữa Costa và Mourinho trong giai đoạn này được đánh giá là rất tốt. Ông cũng là trụ cột của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, với 50 lần khoác áo đội tuyển và từng đoạt giải Quả bóng vàng Bồ Đào Nha năm 2000.

Sau sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng - từng có những khoảng thời gian thi đấu cho Penafiel, Marítimo, Charlton Athletic (theo dạng cho mượn), cùng một mùa giải tại Standard Liège - Jorge Costa chuyển sang làm HLV. Ông khởi đầu với vai trò trợ lý HLV tại Braga vào năm 2006, trước khi đảm nhận cương vị HLV trưởng.

Tuy nhiên, Costa sau đó đã có một hành trình cầm quân đầy biến động, trở thành một “người du hành” thực thụ trong giới huấn luyện, với các công việc trải dài từ Bồ Đào Nha đến Tunisia, Ấn Độ, Romania…

