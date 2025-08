Mourinho muốn có cầu thủ Real Madrid

Theo Football Espana, HLV Mourinho muốn tăng cường sức sáng tạo cho hàng công và tin rằng Diaz sẽ là mảnh ghép lý tưởng. Cầu thủ này trở thành nạn nhân trong cuộc cách mạng của Xabi Alonso tại sân Bernabeu.

Diaz ghi 8 bàn sau 56 lần ra sân ở mùa 2024/25. Dù vậy, tương lai của anh vẫn bị đặt dấu hỏi khi Real vừa đón tân binh trẻ Franco Mastantuono và tài năng đang lên Arda Guler cũng cạnh tranh trực tiếp ở cùng vị trí.

Theo Relevo, trong cuộc trao đổi cá nhân với cá nhân Diaz, HLV Alonso nhấn mạnh rằng đội hình xuất phát của Real Madrid ở mùa giải 2025/26 sẽ ưu tiên các ngôi sao như Vinicius Jr, Kylian Mbappe, Arda Guler, Gonzalo Garcia hay Jude Bellingham.

Một lý do khác khiến cựu HLV Bayer Leverkusen không đánh giá cao Diaz đó là tốc độ. Tiền vệ 26 tuổi bị đánh giá không phù hợp với lối chơi chuyển trạng thái nhanh HLV Alonso áp dụng tại Real.

Trong khi đó, Fenerbahce của Mourinho sa sút trong giai đoạn quyết định mùa trước. Họ thua trước Galatasaray ở Cúp Quốc gia, bị loại khỏi Europa League. Fenerbahce cũng thua ở vòng play-off tranh vé dự Champions League.

Hè này, Fenerbahce tham vọng nâng cấp đội hình. Trước khi theo đuổi Diaz, Fenerbahce chiêu mộ thành công Jhon Duran dưới dạng cho mượn, mua đứt Milan Skriniar từ PSG và Sofyan Amrabat từ Fiorentina, cũng như đón cựu sao Barcelona Nelson Semedo dưới dạng tự do.

