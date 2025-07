Asensio 'lật kèo' Mourinho

Trước đó, Asensio được cho là đạt thỏa thuận cá nhân với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha bất ngờ thay đổi. Anh không hào hứng với viễn cảnh sang Super Lig chơi bóng, mà ưu tiên tiếp tục chinh chiến ở một trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Trong bối cảnh đó, Villarreal và AC Milan nhanh chóng bày tỏ sự quan tâm. Theo La Gazzetta dello Sport, Inter Milan cũng gia nhập cuộc đua. Dù vậy, Inter được cho là không thể gánh toàn bộ mức lương mà Asensio đang hưởng tại PSG, rơi vào khoảng 14 triệu euro mỗi năm trước thuế.

Hai tháng trước, Villa tưởng như có chữ ký của chân sút người Tây Ban Nha. Hợp đồng cho mượn giữa Aston Villa và PSG cho Asensio hết hạn vào tháng 5, và CLB nước Anh cũng đạt thỏa thuận mua đứt cầu thủ với giá chuyển nhượng khoảng 25 triệu euro. Thế nhưng, áp lực tài chính do việc không thể giành vé dự Champions League khiến Villa từ bỏ thương vụ.

Hiện tại, mọi chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào PSG, bởi Asensio không còn nằm trong kế hoạch của HLV Luis Enrique. Bằng chứng là anh thậm chí không được đăng ký dự FIFA Club World Cup 2025. Nếu không tìm được bến đỗ mới hè này, Asensio khả năng "ngồi chơi xơi nước" do còn hợp đồng đến năm 2026.

