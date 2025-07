Mourinho tuyên bố Club World Cup như giải giao hữu

Chelsea gây bất ngờ khi đánh bại PSG 3-0 trong trận chung kết FIFA Club World Cup hôm 14/7. Tuy nhiên, HLV Mourinho so sánh các trận đấu tại Club World Cup không khác gì những trận giao hữu trên đất Mỹ.

"Club World Cup năm nay cũng nổi bật với một tài năng trẻ trải qua một mùa giải tuyệt vời tại Chelsea, Cole Palmer", Mourinho chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Canal 11. "Nhưng hành trình vào bán kết khiến tôi nhớ lại mỗi lần tôi đến Mỹ để chuẩn bị mùa giải mới cùng Real Madrid và Inter. Nó giống những trận đấu giao hữu chúng tôi từng chơi ở đó".

"Tôi nghĩ rằng danh hiệu Club World Cup chỉ quan trọng với Chelsea, vì họ sẽ bán được rất nhiều áo đấu với logo trên đó. Còn PSG là đội giành chiến thắng lớn nhất mùa này. Họ giành chiến thắng Champions League và cách họ làm được điều đó, đặc biệt là sau khi mất đi cầu thủ hay nhất của mình. PSG hay nhất mùa giải", Mourinho kết luận.

Club World Cup 2025™ là sự kiện mở đầu cho việc Mỹ đồng tổ chức World Cup vào mùa hè năm sau. FIFA ước tính sẽ có khoảng 6,5 triệu người hâm mộ đến sân ở Canada, Mexico và Mỹ để theo dõi giải đấu. World Cup 2026 sẽ có 48 đội tuyển tham gia tranh tài tại 16 thành phố khác nhau.

