Chi 173 triệu bảng vẫn chưa đủ, Chelsea tính phá két mua tiền đạo mới

Chelsea tiếp tục làm dậy sóng thị trường chuyển nhượng, bất chấp vung tới 173 triệu bảng để tái thiết hàng tiền đạo trong hè 2025. Theo The Telegraph, HLV Enzo Maresca đang để mắt đến Morgan Rogers của Aston Villa.

Rogers mới gia nhập Villa từ Middlesbrough hồi tháng 1/2024 với giá 15 triệu bảng, nhưng màn trình diễn ấn tượng với 14 bàn và 15 kiến tạo khiến giá trị của anh tăng vọt. Hợp đồng còn tới 5 năm, nên Chelsea sẽ phải trả số tiền không hề nhỏ nếu muốn đưa Rogers về Stamford Bridge.

Tuy nhiên, thương vụ khả năng chỉ thành hiện thực nếu Chelsea đẩy đi được Nicolas Jackson - tiền đạo không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Thậm chí, Villa có thể trở thành bến đỗ mới của Jackson. Dù vậy, việc Chelsea hét giá tới 100 triệu bảng cho thấy CLB thành London muốn thu lời lớn từ thương vụ này, khi từng mua Jackson với giá 32 triệu bảng từ Villarreal hai năm trước.

Jackson ghi 30 bàn trong 2 mùa, nhưng phong độ gần đây sa sút đáng kể, chỉ 4 bàn kể từ đầu năm và nhận 2 thẻ đỏ trong 5 trận gần nhất, khiến BLĐ Chelsea không còn đủ kiên nhẫn. Họ muốn một sự nâng cấp thực sự và Rogers được xem là lựa chọn lý tưởng, nhất là khi cầu thủ này có kinh nghiệm thi đấu ở Champions League.

Không chỉ tài năng, Rogers còn sở hữu mối quan hệ thân thiết với dàn cầu thủ trẻ tại Chelsea. Anh từng sát cánh cùng Cole Palmer ở học viện Man City, quen thuộc với Liam Delap và Jamie Gittens nhờ thời gian khoác áo U21 Anh và chơi bóng ở Man City.

Chelsea đang lên hình một đội bóng trẻ trung, bùng nổ và đầy khát khao. Và nếu Morgan Rogers cập bến Stamford Bridge, họ sẽ càng đáng gờm hơn nữa.

