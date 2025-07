Ông Trump bỏ huy chương vô địch Club World Cup vào túi

Sau trận đấu, ông Trump có mặt trên sân MetLife để trao huy chương cùng với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Tuy nhiên, khi tất cả huy chương được trao cho các cầu thủ, người ta vẫn thấy Trump cầm một chiếc.

Sau khi nhận được ánh nhìn từ Infantino, ông bỏ chiếc huy chương vào túi trong của bộ vest. Sau đó, ông Trump tiếp tục phần trao cúp cho "The Blues".

Cả ông Trump và Infantino cùng đến và trao chiếc cúp cho đội trưởng Reece James. Lúc này, khoảnh khắc bối rối xuất hiện khi Tổng thống Mỹ không chịu rời khỏi bục trao giải và bị cuốn vào không khí ăn mừng của dàn sao Chelsea.

Sự hiện diện của Trump nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Ông Trump còn tiết lộ rằng chiếc cúp vô địch Club World Cup gốc hiện được giữ tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Và thực tế FIFA sẽ làm một chiếc cúp mới cho Chelsea.

Club World Cup 2025™ là sự kiện mở đầu cho việc Mỹ đồng tổ chức World Cup vào mùa hè năm sau. FIFA ước tính sẽ có khoảng 6,5 triệu người hâm mộ đến sân ở Canada, Mexico và Mỹ để theo dõi giải đấu. World Cup 2026 sẽ có 48 đội tuyển tham gia tranh tài tại 16 thành phố khác nhau.

