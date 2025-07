Chelsea vô địch, nhưng ông Trump giữ chiếc cúp Club World Cup

Theo tiết lộ bất ngờ từ Tổng thống Mỹ, Donald Trump, chiếc cúp thật đang yên vị... trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Phát biểu trên kênh DAZN, ông Trump nói: “Tôi hỏi họ bao giờ thì mang cúp đi. Họ bảo: ‘Chúng tôi sẽ không lấy lại. Ngài cứ giữ ở Phòng Bầu dục mãi mãi, vì chúng tôi đã làm cái mới rồi’”.

Theo lời ông, FIFA chủ động làm một bản sao để trao cho Chelsea, còn chiếc cúp gốc thì trở thành vật trang trí vĩnh viễn trong phòng làm việc của Tổng thống Mỹ - như một biểu tượng ngoại giao và sự kiện thể thao mang tầm thế giới.

Đây không phải là lần đầu Tổng thống Trump khiến thế giới thể thao phải ngỡ ngàng. Ông từng tiếp đón Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino tại Nhà Trắng vào tháng 3/2025 để ra mắt chiếc cúp này, và từ đó, nó liên tục xuất hiện trong các buổi tiếp khách quốc tế. Dường như, với ông Trump, bóng đá giờ đây không chỉ là môn thể thao mà còn là công cụ truyền thông hoàn hảo.

Trong phần còn lại của cuộc phỏng vấn, ông Trump tiếp tục thể hiện sự hào hứng với bóng đá - hay đúng hơn là “football” theo cách gọi của thế giới. Vị Tổng thống Mỹ hài hước đùa rằng ông có thể sẽ “ra sắc lệnh yêu cầu người Mỹ ngừng gọi là soccer, hãy gọi đúng là football”.

Bên cạnh đó, ông không quên khẳng định bóng đá là “môn thể thao quốc tế nhất”, có sức mạnh kết nối các quốc gia: “FIFA Club World Cup và World Cup sắp tới sẽ tạo nên sự đoàn kết. Bóng đá có thể gắn kết cả thế giới lại với nhau”.

Thế nhưng, trái với tinh thần hòa hợp ông Trump đề cao, chính khoảnh khắc ông đứng quá lâu trên sân khấu lễ trao cúp - giữa vòng vây cầu thủ Chelsea - lại gây ra một cơn bối rối. Chủ tịch Infantino liên tục ra hiệu mời Tổng thống rời khỏi khung hình, nhường lại khoảnh khắc cho nhà vô địch. Nhưng ông Trump vẫn đứng sừng sững như thể sân khấu thuộc về mình.

Hiện chưa rõ FIFA có thay đổi chi tiết nào giữa bản cúp gốc và bản sao trao cho Chelsea hay không. Nhưng điều chắc chắn là, “chiếc cúp thật” giờ đây đã trở thành một phần của chiến lược ngoại giao mềm dưới thời ông Trump - giữa lúc Mỹ chuẩn bị tổ chức World Cup 2026 cùng Canada và Mexico.

Ở một khía cạnh khác, bên cạnh những tranh cãi về lễ trao cúp và biểu tượng ngoại giao, FIFA Club World Cup 2025™ vẫn là món hời lớn với các đại diện châu Âu. Theo ESPN, 12 CLB châu Âu tham dự giải đấu đã bỏ túi tổng cộng 623 triệu USD tiền thưởng - gần gấp đôi con số 377 triệu USD được chia cho 20 đội còn lại. Những khoản tiền kếch xù này sẽ giúp các ông lớn như Chelsea, Real Madrid hay Bayern Munich dễ dàng tăng cường lực lượng cho mùa giải 2025/26.

Tóm lại, dù Chelsea là đội giành cúp, chính Tổng thống Donald Trump mới là người giữ nó - cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và trong một giải đấu bị nghi ngờ vì tính thương mại hóa, có lẽ hình ảnh ông Trump đứng giữa sân khấu nâng cúp cùng Chelsea chính là biểu tượng hoàn hảo cho Club World Cup 2025™: bóng đá, tiền bạc và chính trị đan xen không ranh giới.

