Balotelli sang châu Á chơi bóng

Tiền đạo Mario Balotelli chuẩn bị bước sang một chương mới trong sự nghiệp nhiều thăng trầm của mình.

Balotelli chuẩn bị hoàn tất thương vụ gia nhập đội hạng dưới của UAE.

Theo Goal, tiền đạo người Italy sắp hoàn tất bản hợp đồng với Al-Ittifaq FC, đội bóng đang thi đấu tại UAE First Division (giải hạng hai, dưới UAE Pro-League). Đây sẽ là CLB thứ 14 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của chân sút từng khoác áo Manchester City và Liverpool.

Al-Ittifaq FC đạt thỏa thuận chiêu mộ Balotelli với bản hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi. Balotelli dự kiến sẽ bay tới Dubai vào ngày 9/1 để hoàn tất các thủ tục cuối cùng và chính thức được đăng ký thi đấu từ ngày 12/1.

Đội bóng mới của Balotelli trải qua mùa giải đầy khó khăn khi đứng cuối bảng với chỉ 6 điểm sau 11 vòng đấu, ghi vỏn vẹn 6 bàn thắng. Sự xuất hiện của Balotelli được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện hàng công nghèo nàn và mở ra cơ hội trụ hạng cho CLB thuộc sở hữu của doanh nhân người Italy, Pietro Laterza.

Sau khi chia tay Genoa vào mùa hè vừa qua và không có bến đỗ mới, Balotelli dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình tại Maldives, đồng thời duy trì thể trạng tại các trung tâm tập luyện. Anh khẳng định vẫn giữ được nền tảng thể lực tốt để sẵn sàng trở lại thi đấu đỉnh cao.

Trong màu áo Genoa, cựu tuyển thủ Italy chỉ có 6 lần ra sân tại Serie A, không ghi bàn nào.

Diogo Costa tung cú đá vào đồng đội trẻ Diogo Costa có hành động gây tranh cãi với đồng đội trẻ mới đây.