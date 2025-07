Ông Trump bị cầu thủ Chelsea phớt lờ?

Chelsea khép lại mùa giải theo cách ngọt ngào khi đè bẹp PSG 3-0 ở trận chung kết tại sân MetLife. Thầy trò Enzo Maresca giành chiếc cúp thế giới cấp CLB đầu tiên theo thể thức mới.

Tuy nhiên, dư âm sau trận lại xoay quanh khoảnh khắc "dở khóc dở cười" ở lễ trao huy chương. Trong đoạn video lan truyền trên mạng, Tyrique George được cho là lướt qua ông Trump mà không bắt tay. Khi đó, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang trao huy chương cho các cầu thủ "The Blues".

Nhiều góc máy quay cho thấy ông Trump quay lưng để lấy thêm huy chương cho cầu thủ tiếp theo, còn George bước ngang qua đúng lúc ấy. Tổng thống Mỹ vẫn kịp nói câu "chúc mừng" nhưng George thì cứ thế bước tiếp.

Khoảnh khắc được Chelsea soi kỹ và bình luận rôm rả. "Nhìn nét mặt ông Trump lúc bị George ‘bơ đẹp’ mới buồn cười", "Dù cố ý hay không thì George vẫn không bắt tay ông Trump", "Tôi thấy George lợi dụng lúc ông Trump quay đi để lách qua luôn"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Sau màn trao huy chương, trong khi Chủ tịch Infantino rút lui để Chelsea chuẩn bị nâng cúp, ông Trump lại đứng ngay giữa vòng vây cầu thủ "The Blues". Hình ảnh này cũng gây tranh cãi dữ dội.

