Khoảnh khắc 'chiếm sóng' gây tranh cãi của ông Donald Trump

Chelsea tạo ra cú sốc lớn khi đè bẹp nhà vô địch Champions League PSG với tỷ số 3-0 trên sân MetLife. Cole Palmer lập cú đúp, và tân binh Joao Pedro kịp ghi bàn thứ 3 trước khi hiệp một khép lại, đẩy PSG vào thế vỡ trận. Đỉnh điểm căng thẳng là tấm thẻ đỏ của Joao Neves và vụ xô xát hỗn loạn giữa HLV Luis Enrique và Pedro sau tiếng còi mãn cuộc.

Tuy nhiên, khi mọi chuyện tưởng chừng khép lại để nhường chỗ cho lễ trao cúp tưng bừng, một hình ảnh khác lại gây tranh cãi dữ dội với sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tham gia trao huy chương và chụp ảnh cùng hai đội. Trong khi Infantino rút lui đúng lúc Chelsea chuẩn bị nâng cúp, ông Trump lại đứng lừng lững ngay giữa vòng vây cầu thủ "The Blues" khi Reece James chuẩn bị nâng chiếc cúp vô địch.

Hành động này lập tức khiến nhiều CĐV bức xúc trên mạng xã hội. "Ai đó hãy đưa ông Donald đi chỗ khác", "Ông ta đang phá hỏng khoảnh khắc của đội bóng" ,"Chẳng liên quan gì đến bóng đá mà cứ đứng chình ình khi cầu thủ ăn mừng"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Phát biểu trên sóng DAZN sau lễ trao cúp, MC Ade Oladipo cũng thừa nhận bầu không khí ăn mừng khá kỳ cục: "Tôi cứ tưởng ông Donald Trump sẽ tự tay nâng cúp luôn đấy. May mà cuối cùng Reece James vẫn kịp ôm trọn khoảnh khắc cho riêng mình".

Chiến thắng này giúp Chelsea khép lại FIFA Club World Cup 2025™ với vinh quang trọn vẹn, nhưng dư âm về màn "chiếm sóng" của ông Trump chắc chắn còn gây tranh cãi.

