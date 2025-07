Người hùng không ai ngờ đến của Chelsea

Ngay phút thứ 18, khi tỷ số vẫn là 0-0, Sanchez có pha cứu thua ngoạn mục. Sau khi vượt qua Marc Cucurella, Desire Doue của PSG tung cú sút từ rìa vòng cấm, nhưng Sanchez có phản xạ nhanh nhạy để đẩy bóng ra ngoài.

Sau đó, những đường chuyền dài của Sanchez trở thành "vũ khí" lợi hại giúp Chelsea vượt qua được áp lực từ PSG. Phút 22, từ một pha mở bóng từ tuyến dưới của Sanchez, Malo Gusto tạo cơ hội cho Cole Palmer mở tỷ số 1-0 cho Chelsea.

Trước khi hiệp một kết thúc, Sanchez lại một lần nữa chứng minh tài năng của mình với một pha cản phá tuyệt vời từ cú đánh đầu của Joao Neves.

Pha cứu thua ấn tượng nhất của anh diễn ra ở phút 52, khi Sanchez phản xạ tuyệt vời và cản cơ hội ghi bàn rõ rệt của Ousmane Dembele.

Sau Cole Palmer (lập cú đúp), Sanchez là cầu thủ Chelsea tiếp theo được CĐV nhà tung hô. Không còn là những sai lầm ngớ ngẩn trong khung gỗ, Sanchez mang đến sự chắc chắn và an tâm cho đồng đội. Phong độ cao của anh giúp "The Blues" đứng vững trước một trong những hàng công hay nhất thế giới hiện tại.

Sanchez khép lại giải đấu này với tỷ lệ cứu thua thành công lên đến 81,48%, cao nhất giải. Sau trận chung kết, Sanchez được FIFA vinh danh là Thủ môn hay nhất giải.

Màn tỏa sáng của Sanchez có thể khiến HLV Enzo Maresca phải xem xét lại kế hoạch chuyển nhượng. Trước đó, "The Blues" cân nhắc chia tay Sanchez để mang về một thủ môn đáng tin cậy hơn.

