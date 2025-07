Liverpool ra sân lần đầu sau thảm kịch của Jota

Liverpool bước vào trận giao hữu đầu mùa không chỉ để khởi động, mà để tiễn biệt Diogo Jota - người đồng đội mãi mãi không trở lại.

Cầu thủ Liverpool tưởng nhớ Diogo Jota, người tử nạn cách đây không lâu.

Trên sân Deepdale rạng sáng 14/7 - nơi vốn dĩ chỉ là sân khởi động nhẹ cho mùa giải mới - Liverpool biến 90 phút giao hữu với Preston North End thành một đêm tưởng niệm đầy cảm xúc dành cho Diogo Jota và người em trai Andre Silva, sau vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của cả hai vào ngày 3/7.

Cả đội bóng và hàng nghìn cổ động viên Liverpool có mặt tại sân khách đều không đến vì bóng đá đơn thuần. Họ đến để chia buồn, tưởng nhớ, và nói lời tạm biệt cuối cùng với một người đồng đội, người hùng và người con trong gia đình Liverpool.

Sân vận động lặng đi trước tiếng hát Can't Help Falling in Love của Elvis Presley và sau đó là bản thánh ca bất diệt You'll Never Walk Alone. Trong khoảnh khắc ấy, Ben Whiteman - đội trưởng Preston - bước ra đặt vòng hoa trước khán đài Liverpool như một lời chia buồn từ đối thủ.

Không khí xúc động trước trận đấu giao hữu của Liverpool.

Khán đài đội khách rực đỏ trong sắc cờ và khăn mang hình ảnh Jota. Họ hát vang tên anh, đặc biệt là vào phút thứ 20 - tượng trưng cho số áo Jota từng mang. Trong khoảnh khắc đó, bóng đá không còn là mục tiêu, mà trở thành chất liệu để kết nối, để khóc cùng nhau.

Bìa chương trình trận đấu in hình Jota nâng cao chức vô địch Premier League - một cột mốc huy hoàng của anh tại Anfield. Và khi đồng hồ điểm 20:20 vào tối thứ sáu, CLB Liverpool chính thức tuyên bố: số áo 20 sẽ vĩnh viễn không còn được sử dụng.

Conor Bradley mở tỷ số cho Liverpool nhưng không hề ăn mừng rộn ràng - anh chỉ ngước nhìn lên bầu trời như muốn gửi lời nhắn đến người đồng đội nơi xa. Darwin Nunez, ghi bàn thứ hai, tái hiện lại hai kiểu ăn mừng đặc trưng của Jota. Cody Gakpo sau đó làm tròn ba bàn thắng cho Liverpool rồi giơ tay tạo thành số 20 trước khán đài.

Không một ai hân hoan. Không một tiếng hò reo quá đà. Những cầu thủ áo đỏ đá bóng bằng ký ức, bằng nước mắt, và bằng lời hứa sẽ tiếp tục chiến đấu thay phần của người anh em vừa rời xa họ mãi mãi.

Câu chuyện về Diogo Jota không chỉ dừng lại ở những con số: 65 bàn thắng, 182 trận đấu, 1 FA Cup, 1 League Cup, và chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước. Đó là một cá tính gắn bó với Liverpool, một con người được yêu quý không chỉ vì tài năng mà bởi sự khiêm nhường, sẵn sàng hi sinh vì tập thể.

Darwin Nunez có hành động tưởng nhớ Jota.

Mathew - một người cha, một CĐV trung thành - kể lại khoảnh khắc phải nói với con trai 7 tuổi rằng thần tượng của nó không còn nữa. “Nó bật khóc nức nở”, anh nói. “Làm sao một đứa trẻ hiểu được sự tàn nhẫn của cuộc đời?”.

Rafael, cậu con trai lớn 15 tuổi được đặt theo tên Rafael Benitez, chỉ nói đơn giản: “Em cảm thấy đau lắm. Nhưng Liverpool là một gia đình. Và hôm nay, cả gia đình đã cùng nhau tưởng niệm người thân yêu của mình”.

HLV Arne Slot của Liverpool nói một cách chân thành: “Nếu muốn khóc thì hãy khóc. Nếu không muốn tập luyện hôm nay, cũng không sao. Chúng tôi sẽ luôn mang Jota trong tim, ở bất cứ nơi đâu”.

Trận đấu này không ghi điểm, không mang danh hiệu, không thay đổi thứ hạng. Nhưng nó là một chương quan trọng trong lịch sử Liverpool - một ngày mà cả đội bóng thi đấu để nói lời chia tay. Một ngày mà những khúc ca vang lên không để cổ vũ, mà để tưởng niệm. Một ngày mà You’ll Never Walk Alone được hát như lời tiễn đưa một người anh em thực thụ.

Diogo Jota - cầu thủ mang nụ cười rạng rỡ, bàn thắng quyết định và trái tim đỏ - có thể đã rời xa thế gian, nhưng trong tim Liverpool, anh sẽ mãi mãi là số 20 không bao giờ bị lãng quên.