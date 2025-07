Dàn sao Chelsea ngơ ngác với ông Trump

Sau khi Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino hoàn tất nghi thức trao huy chương và lặng lẽ rút lui khỏi sân khấu để nhường chỗ cho màn nâng cúp, ông Trump lại chọn cách... ở lại. Đứng giữa vòng vây các cầu thủ Chelsea, vị Tổng thống Mỹ trở thành tâm điểm không mong muốn trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đội bóng Anh.

Cole Palmer - người hùng của trận đấu với cú đúp vào lưới PSG - không giấu được sự bối rối. Theo chuyên gia đọc khẩu hình của The Telegraph, Palmer thậm chí quay sang Reece James thì thầm: “Ông ấy làm gì thế?” - ám chỉ việc Tổng thống Trump không rời sân khấu như dự kiến.

James cũng bất ngờ: “FIFA bảo tôi rằng ông ấy sẽ trao cúp rồi rời đi, ai ngờ ông ấy cứ đứng luôn. Mà ai dám cãi Tổng thống chứ?”.

Trong khi đó, một vài đồng đội khác như Cucurella hay thủ môn Sanchez lại tỏ ra thoải mái, thậm chí còn tranh thủ... chụp hình cùng ông Trump.

Về phía Tổng thống Mỹ, ông Trump thể hiện sự hào hứng khi xuất hiện cùng bạn thân Gianni Infantino và dành lời khen ngợi FIFA tổ chức một kỳ Club World Cup “rất thành công”. Với Infantino và đồng sở hữu Chelsea - ông Todd Boehly - hình ảnh Tổng thống Mỹ đứng giữa dàn sao Chelsea cũng là màn quảng bá miễn phí không thể tuyệt vời hơn.

Tuy nhiên, sự hiện diện bất ngờ và “khó hiểu” của ông Trump cũng khiến lễ trao cúp trở nên kỳ quặc - phần nào phản ánh chính tình cảnh của giải đấu năm nay. Club World Cup 2025™, dù được mở rộng và tổ chức rầm rộ, vẫn nhận về nhiều chỉ trích vì tính thương mại hóa và sự thờ ơ của khán giả.

Theo Telegraph, trận chung kết giữa Chelsea và PSG chỉ đạt đỉnh 2,3 triệu lượt xem - chưa bằng một nửa trận tuyển nữ Anh gặp Xứ Wales tại Euro 2025 (4,4 triệu). Thậm chí, trận chung kết U21 châu Âu giữa Anh và Đức cũng vượt mặt với 3,7 triệu người theo dõi.

“Có lẽ, sau tất cả, thứ duy nhất gây sốt trong đêm Chelsea lên ngôi không phải là chiếc cúp, mà là hình ảnh ông Trump ‘đứng không đúng lúc, sai chỗ’, khiến dàn sao The Blues phải thầm hỏi nhau: ‘Ông ta đứng đây làm gì vậy?’”, tờ Telegraph chua chát kết luận.

Một đêm lịch sử cho Chelsea, nhưng là một đêm kỳ quặc của bóng đá thế giới. Khi chính trị và bóng đá giao thoa, người ta chẳng còn biết ai là nhân vật chính.

