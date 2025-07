Joao Felix có bến đỗ mới

Theo Record, Benfica đưa ra mức phí 25 triệu euro để có 50% quyền sở hữu Felix. Chelsea chấp nhận phương án này để đẩy ngôi sao người Bồ Đào Nha rời đi ngay trong hè này. Thương vụ có khả năng sẽ được hoàn tất vào ngày 25/7, mở ra cơ hội cho Felix ra sân trong trận đấu với Fenerbahce của HLV Jose Mourinho vào ngày 27/7.

Trước đó, Benfica đạt được thỏa thuận cá nhân với Felix. Ngôi sao 25 tuổi này muốn trở lại đội bóng cũ để vực dậy sự nghiệp.

Gia nhập Chelsea vào tháng 8/2024 với mức giá lên tới gần 50 triệu euro từ Atletico Madrid, Felix không đáp ứng được sự mong đợi. Anh là mẫu cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau như tiền đạo trung tâm, tiền vệ cánh, tiền vệ tấn công và tiền đạo lùi. Felix có 40 lần ra sân cho Chelsea trong hai giai đoạn khác nhau và ghi được 11 bàn thắng.

Tháng trước, HLV Enzo Maresca gạch tên Felix khỏi danh sách tham dự FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ, điều này càng thúc đẩy quyết tâm của cầu thủ trong việc tìm bến đỗ mới.

Trong khi đó, Chelsea cũng đã có những sự bổ sung mạnh mẽ cho hàng công, với việc chiêu mộ Liam Delap, Joao Pedro và Jamie Gittens với tổng mức phí lên tới gần 150 triệu bảng.

