Dortmund tiễn Hummels bằng 'vũ điệu cuối'

Không để huyền thoại khép lại sự nghiệp trong nuối tiếc, Borussia Dortmund đưa Mats Hummels trở lại sân nhà chỉ để nói lời tạm biệt trọn vẹn.

Dortmund vừa có trận đấu tri ân Hummels.

Ngày 10/8/2025 sẽ mãi là dấu mốc khó quên tại Signal Iduna Park. Trên thảm cỏ quen thuộc, hàng vạn CĐV Borussia Dortmund chứng kiến “điệu nhảy cuối” của Mats Hummels - người đội trưởng vĩnh cửu, dù anh đã khép lại sự nghiệp tại Roma mùa trước.

Hummels rời Dortmund năm 2024 với cái kết đầy tiếc nuối: trận chung kết Champions League thất bại trước Real Madrid. Đó không phải là lời tạm biệt mà cả anh lẫn người hâm mộ mong muốn. Vậy nên khi biết tin trung vệ 36 tuổi tuyên bố giải nghệ, ban lãnh đạo đội bóng áo vàng-đen quyết định làm một điều đặc biệt: ký hợp đồng ngắn hạn… chỉ cho một trận đấu.

Cơ hội ấy đến trong trận giao hữu với Juventus. Hummels được xếp đá chính, mang băng đội trưởng và khoác lại chiếc áo số 15. Chỉ 17 phút trên sân, nhưng mỗi bước chạy của anh đều chứa đựng sự tự hào và xúc động. Khi Hummels rời sân nhường chỗ cho Niklas Süle, cả Signal Iduna Park bùng nổ: tiếng vỗ tay kéo dài, hai hàng danh dự của cả hai đội, những ánh mắt rưng rưng và lời chào vĩnh biệt từ khán đài.

Từng trưởng thành tại Bayern Munich và khoác áo “Hùm xám” giai đoạn 2016-2019, nhưng đỉnh cao sự nghiệp của Hummels lại gắn bó với Dortmund. 13 mùa giải, 509 trận, 38 bàn thắng, 23 pha kiến tạo và 4 danh hiệu - con số không thể gói trọn hết tầm ảnh hưởng của anh trong màu áo vàng-đen.

Borussia Dortmund làm điều mà cả thế giới bóng đá phải ngưỡng mộ: dành cho một huyền thoại một lời tạm biệt trọn vẹn. Dù Hummels từng khép lại sự nghiệp ở nơi khác, “Vũ điệu cuối” tại Westfalenstadion trả lại tất cả những gì còn dang dở. Và trên khán đài hôm ấy, mọi người đều hiểu - với Dortmund, Mats Hummels mãi là người đội trưởng không bao giờ rời xa.