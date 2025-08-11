Kế hoạch kín đáo của MU trước đại chiến Arsenal

MU khả năng tổ chức trận giao hữu kín trong tuần này nhằm giúp hai trụ cột lấy lại thể trạng trước cuộc tiếp đón Arsenal ở vòng mở màn Premier League 2025/26 vào ngày 17/8.

MU nỗ lực giúp Sesko có thể sẵn sàng ra sân đối đầu Arsenal.

Thầy trò Ruben Amorim khép lại mùa hè với trận hòa Fiorentina 1-1 hôm 9/8, sau khi lần lượt chạm trán Leeds, West Ham, Bournemouth và Everton. HLV Amorim tiết lộ ông có ý tưởng về đội hình xuất phát ở trận gặp Arsenal, song vẫn muốn các cầu thủ thể hiện tinh thần chiến đấu trên sân tập để có thể thay đổi quyết định cuối cùng.

Theo The Times, MU cân nhắc đá kín với một CLB địa phương tại trung tâm Carrington, vừa để tân binh Benjamin Sesko có cơ hội làm quen môi trường mới, vừa giúp thủ môn Andre Onana kiểm tra thể lực sau khi nghỉ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải vì chấn thương gân kheo.

Trong trường hợp Onana không kịp trở lại, Altay Bayindir sẽ bắt chính trước Arsenal. Dù vậy, cả hai thủ môn đều chưa tạo được sự an tâm, khiến MU phải tìm kiếm thêm lựa chọn trong kỳ chuyển nhượng hè.

Ở trận gặp Fiorentina, Amorim thử nghiệm Mason Mount ở vị trí “số 9 ảo” khi Rasmus Hojlund ngồi dự bị và có khả năng rời CLB. Cũng ở trận này, Sesko có màn ra mắt khán giả Old Trafford.

Cựu thủ môn David de Gea hy vọng MU làm nên chuyện mùa này nhờ dàn tân binh như Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. "Đây là một CLB lớn, và hy vọng năm nay họ sẽ giành được danh hiệu, trở lại đúng vị thế xứng đáng", De Gea nói.

Đối thủ Arsenal kết thúc 3 mùa liên tiếp ở vị trí thứ 2 và chi khoảng 200 triệu bảng để mang về loạt tân binh chất lượng trong hè 2025. Do đó, "Pháo thủ" sẽ là thử thách lớn dành cho MU ở trận khai màn.