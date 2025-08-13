MU thu hơn 50 triệu euro từ Hojlund

MU tiến gần tới việc bán Rasmus Hojlund cho AC Milan với giá 50 triệu euro, qua đó tạo bước ngoặt đáng kể trong kế hoạch thanh lọc lực lượng của HLV Ruben Amorim.

Việc Hojlund ra đi giúp MU có thêm ngân sách để tái đầu tư.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU và AC Milan đàm phán thuận lợi khi tiền đạo người Đan Mạch đổi thái độ, sẵn sàng chuyển sang San Siro chơi bóng. Sự xuất hiện của Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo khiến Hojlund chấp nhận không còn chỗ đứng ở Old Trafford.

Nguồn tin khẳng định thỏa thuận gồm phí mượn 6 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt 45 triệu euro. Đáng chú ý, Milan chi trả toàn bộ lương cho Hojlund. Khả năng cao thương vụ sẽ hoàn tất trong thời gian ngắn.

Hôm 12/8, sự xuất hiện của Giám đốc Kỹ thuật Tare tại trung tâm huấn luyện Carnago, nơi Zlatan Ibrahimovic cũng có mặt, cho thấy thương vụ dần được định đoạt. HLV Max Allegri tin tưởng Hojlund là vụ đầu tư hợp lý khi cầu thủ có kinh nghiệm chơi bóng ở Serie a.

Nếu mọi thủ tục được chốt, MU không chỉ giải phóng quỹ lương đáng kể mà còn thu về khoản tiền lớn để tái đầu tư vào những vị trí ưu tiên khác trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2025 sắp đóng cửa. "Quỷ đỏ" lúc này muốn có Carlos Baleba của Brighton.

Gia nhập MU từ Atalanta, Hojlund có mùa ra mắt khá hứa hẹn với 10 bàn tại Premier League, nhưng mùa 2024/25 anh chỉ ghi được 4 bàn. Dù khẳng định muốn ở lại cạnh tranh vị trí, cơ hội của anh bị thu hẹp đáng kể sau khi MU chi đậm đưa về Sesko.