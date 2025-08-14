Lộ diện đối thủ của MU ở Cúp Liên đoàn

Manchester United sẽ có lần đầu tiên sau 11 năm phải tham dự Cúp Liên đoàn (Carabao Cup) từ vòng 2, do không giành được suất dự cúp châu Âu.

Manchester United không thể giành vé dự các giải đấu châu Âu lần đầu tiên kể từ mùa 2014/15.

Theo kết quả bốc thăm diễn ra vào rạng sáng 14/8, đoàn quân của HLV Rúben Amorim sẽ đối đầu với Grimsby Town, đội bóng đang thi đấu tại League Two (hạng tư nước Anh), trong trận đấu diễn ra vào ngày 26/8.

Theo quy định của Carabao Cup, các đội bóng Premier League không tham dự cúp châu Âu phải bắt đầu giải đấu từ vòng 2, và Manchester United không là ngoại lệ. Đây cũng lần đầu tiên kể từ mùa 2014/15, Manchester United phải tham dự Cúp Liên đoàn từ vòng 2.

Kết quả bốc thăm đưa Manchester United vào chuyến làm khách đầy thử thách tại sân Blundell Park của Grimsby Town, đội vừa vượt qua Shrewsbury Town với tỷ số 3-1 để giành quyền vào vòng 2.

Dù được đánh giá vượt trội, Manchester United không thể chủ quan trước Grimsby Town, đặc biệt khi lịch sử gần đây cho thấy họ thường gặp khó khăn trước các đội bóng hạng dưới. Mùa giải 2023/24, Manchester United từng chạm trán Newport County, một đội bóng League Two khác, ở vòng 4 FA Cup.

Dù dẫn trước 2-0 chỉ sau 13 phút nhờ các bàn thắng của Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo, Manchester United bất ngờ bị gỡ hòa 2-2 với các pha lập công của Bryn Morris và Will Evans. Phải nhờ đến bàn thắng ở phút 68 của Antony và pha lập công ở phút 94 của Rasmus Hojlund, họ mới giành vé đi tiếp. Trận đấu đó là lời cảnh báo rằng không có trận đấu nào là dễ dàng, đặc biệt trong các cuộc đối đầu cúp.