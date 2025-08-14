Người thay Donnarumma bị chế giễu

Lucas Chevalier được kỳ vọng thay thế tốt Donnarumma trong khung gỗ PSG. Tuy nhiên, trận ra mắt của anh tại Siêu cúp châu Âu rạng sáng 14/8 đã trở thành cơn ác mộng.

Dù Chevalier mắc sai lầm, PSG vẫn giành chiến thắng 4-3 trên chấm phạt đền nhờ sự tỏa sáng của Lee Kang-in và Gonçalo Ramos.

Ngay ở phút 39, từ cú sút xa của João Palhinha, bóng đập xà ngang bật ra, và Chevalier không thể ngăn cản Micky van de Ven lao vào đá bồi, mở tỷ số 1-0 cho Tottenham. Sai lầm này, dù không quá nghiêm trọng, cho thấy sự thiếu chắc chắn của thủ môn 23 tuổi.

Tình huống tệ hơn xảy ra ở phút 42, khi đội trưởng của Tottenham, Cristian Romero, đánh đầu từ quả tạt của Pedro Porro trong một pha đá phạt. Bóng đi không quá mạnh, nhưng Chevalier hoàn toàn bất ngờ, để bóng lướt qua đôi găng tay và bay vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Theo Sofascore, pha xử lý này được đánh giá là một sai lầm nghiêm trọng, cho thấy sự non nớt của Chevalier trong một trận đấu lớn. RMC bình luận: “Chevalier đứng như tượng khi Romero đánh đầu. Donnarumma chắc chắn đã cản được pha bóng đó”.

Màn trình diễn của thủ môn tân binh Chevalier trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu trước Tottenham Hotspur khiến người hâm mộ Paris Saint-Germain lo lắng rằng quyết định loại bỏ Gianluigi Donnarumma của HLV Luis Enrique có thể là một sai lầm lớn.

Trận đấu tại sân Friuli chứng kiến PSG lội ngược dòng giành chiến thắng 4-3 trên chấm phạt đền, nhưng màn trình diễn đáng thất vọng của Chevalier làm dấy lên hàng loạt tranh cãi và những lời đùa cợt trên mạng xã hội về sự vắng mặt của Donnarumma.

Người hâm mộ PSG không bỏ qua cơ hội để bày tỏ sự tiếc nuối trên mạng xã hội. Một bài đăng trên X viết: “Donnarumma chắc đang ngồi nhà cười lớn khi xem Chevalier để lọt lưới như thế”. Một người khác bình luận: “Chevalier có thể giỏi chơi chân, nhưng anh ta không phải Donnarumma. Gigio sẽ dễ dàng cản phá cú đánh đầu của Romero”.

Những lời đùa cợt và chỉ trích nhắm vào Chevalier tràn ngập trên X, với nhiều CĐV cho rằng quyết định của Luis Enrique là vội vàng và thiếu công bằng với Donnarumma, người góp công lớn trong cú ăn bốn lịch sử của PSG mùa trước.