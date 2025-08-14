PSG kiếm thêm bộn tiền từ Siêu cúp châu Âu

UEFA trao phần thưởng xứng đáng cho PSG sau chiến thắng ở Siêu Cúp châu Âu rạng sáng 14/8.

PSG đánh bại Tottenham ở Siêu cúp châu Âu. Ảnh: Reuters.

Tottenham dẫn PSG 2-0 đến tận phút 84 nhưng bị gỡ hòa 2-2, và sau đó gục ngã với tỷ số 3-4 ở loạt luân lưu trận tranh Siêu Cúp châu Âu trên sân Bluenergy (Italy). Chiến thắng này giúp PSG bỏ túi 5 triệu euro tiền thưởng. Con số này bao gồm 4 triệu euro khi góp mặt ở trận đấu và 1 triệu euro cho đội chiến thắng.

Nhà vô địch nước Pháp có mùa giải lịch sử khi chinh phục danh hiệu thứ 5. Theo ước tính của L'Equipe, PSG kiếm được 184 triệu euro tiền thưởng riêng nhờ chức vô địch Champions League. Dù chỉ giành vị trí á quân tại FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ, đội cũng kiếm gần 100 triệu euro tiền thưởng.

Tuy nhiên, con số trên chưa phải là mức tiền thưởng cuối cùng của PSG, vì đội còn giành thêm danh hiệu tại Ligue 1 và cúp Quốc gia Pháp. Nếu xét tương đương mức tiền thưởng cho nhà vô địch Ligue 1 trong mùa giải 2023/24, PSG có thể nhận 60 triệu euro.

PSG có cơ hội kiếm thêm số tiền lớn ở mùa 2025/26 nhờ góp mặt tại vòng phân hạng Champions League. Mỗi đội chắc chắn kiếm được gần 20 triệu euro nhờ có tên ở vòng đấu này. Từng chiến thắng tại vòng phân hạng sẽ giúp PSG bỏ túi 2,5 triệu euro.

UEFA sẽ phân phối tổng giải thưởng trị giá hơn 2,7 tỷ euro cho các CLB tham dự Champions League mùa tới. Con số này tăng 21% so với mùa trước.

PSG thảm bại trước Chelsea ở chung kết Club World Cup Rạng sáng 14/7, PSG thua Chelsea 0-3 ở trận phân định ngôi vương cúp thế giới các CLB.