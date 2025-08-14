Donnarumma dọa kiện PSG

Mối quan hệ giữa Gianluigi Donnarumma và PSG đang rạn nứt sau khi thủ thành người Italy tuyên bố chia tay đội bóng trong hè này.

Donnarumma nói lời chia tay PSG.

Donnarumma bị loại khỏi đội hình PSG trong trận Siêu cúp châu Âu gặp Tottenham rạng sáng 14/8, với người thay thế là tân binh Lucas Chevalier. Mặc dù đã có mùa giải thành công với PSG, giúp đội bóng giành chức vô địch Champions League lịch sử vào tháng 5, tuyển thủ Italy lại bị gạch tên do thỏa thuận gia hạn không được thống nhất.

Enzo Raiola, người đại diện hiện tại của Donnarumma, bày tỏ sự thất vọng về cách hành xử của PSG. Raiola cho biết: "Chúng tôi rất sốc trước cách PSG đối xử với Donnarumma. CLB không có sự tôn trọng sau bốn năm gắn bó. Chúng tôi sẽ xem xét tình hình cùng đội ngũ pháp lý. Sẽ có những giải pháp khác cho Donnarumma, có thể cậu ấy sẽ đến Premier League, nơi có những đội đủ khả năng chi trả".

Raiola cũng chỉ ra rằng PSG đang yêu cầu một khoản phí chuyển nhượng lớn mặc dù hợp đồng của Donnarumma chỉ còn một năm. "Họ nói về sự tôn trọng, nhưng tất cả chỉ xoay quanh tiền bạc", Raiola nhấn mạnh.

HLV Luis Enrique của PSG nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc loại Donnarumma khỏi đội hình. Ông cho biết: "Quyết định này do tôi. Bản thân tôi muốn một kiểu thủ môn khác. Gigio vẫn là một trong những thủ môn hay nhất thế giới".

PSG yêu cầu khoảng 40 triệu bảng cho Donnarumma. Thủ thành người Italy được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân để gia nhập Man City hè này.

PSG thảm bại trước Chelsea ở chung kết Club World Cup Rạng sáng 14/7, PSG thua Chelsea 0-3 ở trận phân định ngôi vương cúp thế giới các CLB.