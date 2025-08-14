Tất cả đang nợ Lee Kang-in lời xin lỗi

Lee Kang-in trải qua một mùa hè đầy sóng gió, khi liên tục bị đặt vào vòng nghi vấn về tương lai ở Paris Saint-Germain.

Lee Kang-in toả sáng trong trận Siêu cúp châu Âu.

Giữa những tin đồn bị bật bãi để dọn chỗ cho tân binh, tiền vệ người Hàn Quốc vẫn chọn cách im lặng, tránh xa ồn ào truyền thông và âm thầm chờ thời cơ để đáp trả mọi hoài nghi. Anh toả sáng trong chiến thắng của PSG trước Tottenham Hotspurs ở trận Siêu cúp châu Âu rạng sáng 14/8.

Mùa giải 2024/25 của Lee Kang-in là bức tranh tương phản rõ rệt. Một mặt, anh góp tên trong tập thể PSG đoạt cú ăn ba lịch sử - từ Ligue 1, Cúp Quốc gia cho đến Champions League - trở thành cầu thủ châu Á giàu thành tích bậc nhất lịch sử bóng đá. Nhưng mặt khác, Lee chưa bao giờ thực sự là quân bài chủ chốt trong kế hoạch của HLV Luis Enrique. Sau FIFA Club World Cup 2025, cựu sao Valencia còn đối diện nguy cơ bị bán, trong bối cảnh hàng công PSG chật chội những ngôi sao.

Thế rồi, trận Siêu cúp châu Âu với Tottenham trở thành sân khấu để Lee Kang-in viết lại câu chuyện của chính mình. Vào sân ở phút 67 thay Bradley Barcola, anh ngay lập tức mang đến năng lượng và sự khác biệt.

Phút 85, cú ra chân trái như búa bổ của Lee đưa bóng ghim thẳng vào góc lưới, khiến thủ môn Guglielmo Vicario dù bay người hết cỡ cũng chỉ góp phần làm đẹp thêm cho siêu phẩm. Pha lập công ấy không chỉ khởi nguồn cho màn lội ngược dòng, mà còn đưa tên Lee Kang-in vào lịch sử - cầu thủ châu Á đầu tiên ghi bàn ở trận Siêu cúp châu Âu.

Khi trận đấu kéo sang loạt luân lưu định mệnh, Lee một lần nữa bước lên đầy bản lĩnh ở lượt sút thứ tư. Một cú dứt điểm lạnh lùng, chuẩn xác hạ gục Vicario lần thứ hai, góp phần mang về chiến thắng 4-3 cho PSG. Trong một tập thể mà mọi ánh nhìn thường hướng về Ousmane Dembélé, Vitinha hay Achraf Hakimi - những cái tên trong cuộc đua Quả bóng Vàng - Lee giành lại “spotlight” theo cách không thể ấn tượng hơn.

Lee Kang-in đang tự viết lại số phận cho chính mình ở PSG.

Sự thật là, trong bóng đá châu Âu, rất ít cầu thủ châu Á có thể tạo tiếng vang và giữ chỗ đứng giữa rừng sao thượng hạng. Nếu Son Heung-min còn ở Tottenham, có lẽ sự chú ý sẽ dồn cả về anh. Nhưng ở Udine đêm đó, Lee Kang-in mới là nhân vật chính. Mạng xã hội bùng nổ với thông điệp: “CĐV nợ Lee Kang-in một lời xin lỗi” - lời thừa nhận rằng những hoài nghi trước đây đã quá vội vàng.

Dĩ nhiên, một trận đấu chưa thể xoay chuyển hoàn toàn số phận của Lee ở PSG. HLV Luis Enrique không thiếu những lựa chọn chất lượng trên hàng công, và nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha không coi Lee là phương án số một, nguy cơ ra đi vẫn lơ lửng. Bài học của Gianluigi Donnarumma - một trong những thủ môn hàng đầu thế giới vẫn bị loại bỏ khi không hợp triết lý - là minh chứng rõ ràng.

Nhưng điều quan trọng là Lee Kang-in đã cho thấy phẩm chất mà không phải ngôi sao nào cũng có: sự kiên nhẫn, tinh thần bền bỉ và khả năng chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất. Pha “nã đại bác” vào lưới Tottenham và cú sút quyết định trên chấm 11 m không chỉ đem lại danh hiệu, mà còn khẳng định anh vẫn đủ tầm để góp mặt ở những sân khấu lớn nhất.

Tương lai của Lee tại Parc des Princes có thể còn nhiều dấu hỏi, nhưng hiện tại, anh hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu. Trong trận đấu định mệnh ấy, Lee Kang-in không chỉ góp phần tạo nên chiến thắng, anh còn sắm vai người hùng - một biểu tượng mới cho khát vọng vươn tầm của cầu thủ châu Á tại châu Âu.