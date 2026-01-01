Gabon giải tán ban huấn luyện, đuổi Aubameyang khỏi đội tuyển

Thất bại tại cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON) đẩy bóng đá Gabon vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, khi Chính phủ nước này quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động của tuyển quốc gia và giải tán ban huấn luyện.

Aubameyang cùng tuyển Gabon trải qua kỳ AFCON thất vọng.

Gabon sớm chia tay AFCON 2025 ngay từ vòng bảng sau chuỗi trận toàn thua. Đỉnh điểm thất vọng là trận thua ngược 2-3 trước Bờ Biển Ngà. Dù dẫn trước 2-0 chỉ sau 21 phút, đội bóng vẫn để đối thủ lội ngược dòng, khép lại vòng bảng với 0 điểm và rời giải trong tủi hổ. Kết quả khiến dư luận phẫn nộ khi trước đó Gabon cũng lỡ hẹn với World Cup 2026 sau thất bại ở vòng play-off khu vực.

Ngay sau trận đấu, Bộ trưởng Thể thao Gabon, ông Simplice-Desire Mamboula, xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia và đưa ra tuyên bố cứng rắn. Chính phủ quyết định giải tán ban huấn luyện, đình chỉ đội tuyển quốc gia vô thời hạn, đồng thời cấm hai trụ cột Bruno Ecuele Manga và Pierre-Emerick Aubameyang tiếp tục khoác áo "Những chú báo".

Vụ việc nhanh chóng được đẩy lên thành vấn đề quốc gia. Tổng thống Brice Clotaire Oligui Nguema trực tiếp bày tỏ sự thất vọng, cho rằng những thất bại liên tiếp của đội tuyển làm suy yếu một phần bản sắc dân tộc, phản ánh sự thiếu định hướng, quản lý rời rạc và tinh thần cống hiến đáng báo động trong thể thao Gabon.

Theo nhiều nguồn tin, Aubameyang - vốn được xem là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Gabon, đã rời sân bay về nước khi trận đấu với Bờ Biển Ngà còn chưa kết thúc. Anh cùng đội trưởng Bruno Ecuele Manga, hai cầu thủ giàu kinh nghiệm với lần lượt 86 và 118 lần khoác áo đội tuyển, bị cáo buộc thiếu tinh thần trách nhiệm và cống hiến.

Những quyết định mạnh tay cho thấy bóng đá Gabon đang bước vào giai đoạn thanh lọc đầy khắc nghiệt, với cái giá phải trả không chỉ là thất bại trên sân cỏ, mà còn là sự chia tay của những biểu tượng lớn nhất lịch sử đội tuyển.