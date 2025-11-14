Pha bỏ lỡ khó tin ở vòng loại World Cup châu Phi

Rạng sáng 14/11, khoảnh khắc gây sốc xảy ra ở trận tranh vé vào chung kết vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Phi giữa Nigeria và Gabon.

Osimhen có hình huống hỏng ăn khó tin.

Trên sân Moulay Hassan, tỷ số đang là 1-1 khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ thứ 12, Victor Osimhen – ngôi sao số một của "Đại bàng xanh" có tình huống đối mặt thủ môn Gabon với khung thành rộng mở. Chỉ cần dứt điểm thành bàn, Nigeria sẽ dẫn 2-1 và chạm tay vào tấm vé vào chung kết.

Nhưng chân sút của Galatasaray lại sút ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Một pha bỏ lỡ được mô tả là "không thể tin nổi", thậm chí "sút ra ngoài còn khó hơn". Số 9 của Nigeria đánh rơi cơ hội vàng ngay trước tiếng còi mãn cuộc.

Trận đấu vì thế phải kéo sang hiệp phụ. Dù vậy, Osimhen lập cú đúp, chuộc lỗi ngoạn mục và giúp Nigeria thắng 4-1 để đoạt vé vào chung kết play-off.

Theo thể thức, đội thắng cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trận Cameroon – CHDC Congo. Ở trận đấu cùng giờ, Congo gây bất ngờ khi đánh bại Cameroon 1-0 để tiến vào trận quyết đấu.

Đội vô địch của vòng play-off khu vực châu Phi sẽ bước tiếp vào vòng play-off liên lục địa diễn ra trong đợt FIFA Days tháng 3, quy tụ hai đội từ CONCACAF, một từ châu Á, một từ Nam Mỹ (Bolivia) và một đại diện châu Đại Dương (New Caledonia), để tranh suất cuối cùng dự World Cup 2026.