Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Pha bỏ lỡ khó tin ở vòng loại World Cup châu Phi

  • Thứ sáu, 14/11/2025 06:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 14/11, khoảnh khắc gây sốc xảy ra ở trận tranh vé vào chung kết vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Phi giữa Nigeria và Gabon.

Osimhen có hình huống hỏng ăn khó tin.

Trên sân Moulay Hassan, tỷ số đang là 1-1 khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ thứ 12, Victor Osimhen – ngôi sao số một của "Đại bàng xanh" có tình huống đối mặt thủ môn Gabon với khung thành rộng mở. Chỉ cần dứt điểm thành bàn, Nigeria sẽ dẫn 2-1 và chạm tay vào tấm vé vào chung kết.

Nhưng chân sút của Galatasaray lại sút ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Một pha bỏ lỡ được mô tả là "không thể tin nổi", thậm chí "sút ra ngoài còn khó hơn". Số 9 của Nigeria đánh rơi cơ hội vàng ngay trước tiếng còi mãn cuộc.

Trận đấu vì thế phải kéo sang hiệp phụ. Dù vậy, Osimhen lập cú đúp, chuộc lỗi ngoạn mục và giúp Nigeria thắng 4-1 để đoạt vé vào chung kết play-off.

Theo thể thức, đội thắng cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trận Cameroon – CHDC Congo. Ở trận đấu cùng giờ, Congo gây bất ngờ khi đánh bại Cameroon 1-0 để tiến vào trận quyết đấu.

Đội vô địch của vòng play-off khu vực châu Phi sẽ bước tiếp vào vòng play-off liên lục địa diễn ra trong đợt FIFA Days tháng 3, quy tụ hai đội từ CONCACAF, một từ châu Á, một từ Nam Mỹ (Bolivia) và một đại diện châu Đại Dương (New Caledonia), để tranh suất cuối cùng dự World Cup 2026.

Báo động đỏ ở Old Trafford

HLV Ruben Amorim úp mở khả năng MU phải lao vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, trong bối cảnh hàng công bị tàn phá nặng nề bởi chấn thương và ba trụ cột sắp dự Cúp châu Phi (AFCON).

09:48 9/11/2025

Đêm ác mộng của Ronaldo

Tiền đạo Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực ở trận gặp Ireland rạng sáng 14/11, qua đó đối diện nguy cơ lỡ hẹn trận ra quân tại World Cup 2026.

3 giờ trước

29 đội tuyển góp mặt ở World Cup 2026

Rạng sáng 14/11, Pháp trở thành đại diện tiếp theo của châu Âu có vé đến Bắc, Trung Mỹ vào năm tới.

3 giờ trước

Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.

Minh Nghi

Osimhen bỏ lỡ Osimhen Nigeria bỏ lỡ

Đọc tiếp

Cu vung tay dat gia cua Ronaldo hinh anh

Cú vung tay đắt giá của Ronaldo

31 phút trước 08:04 14/11/2025

0

Một cú vung tay ở Dublin đủ để làm nứt vỡ biểu tượng 22 năm, khi truyền thông Bồ Đào Nha đồng loạt siết trách nhiệm lên Ronaldo.

Lan thu 13 cua Ronaldo hinh anh

Lần thứ 13 của Ronaldo

31 phút trước 08:04 14/11/2025

0

Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo lần đầu nhận thẻ đỏ ở cấp tuyển và lần bị đuổi thứ 13 trong sự nghiệp.

Loat bieu cam cua Ronaldo khi bi duoi hinh anh

Loạt biểu cảm của Ronaldo khi bị đuổi

31 phút trước 08:03 14/11/2025

0

Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm khi bị đuổi trong thất bại 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý