29 đội tuyển góp mặt ở World Cup 2026

  Thứ sáu, 14/11/2025 05:30 (GMT+7)
Rạng sáng 14/11, Pháp trở thành đại diện tiếp theo của châu Âu có vé đến Bắc, Trung Mỹ vào năm tới.

Châu Âu (2 đội) Anh, Pháp: Chiến thắng 4-0 trước Ukraine ở lượt đấu áp chót giúp Kylian Mbappe và đồng đội mang về tấm vé dự World Cup lần thứ 7 liên tiếp cho bóng đá Pháp. Na Uy, Bồ Đào Nha cũng là những đội được kỳ vọng giành vé đi tiếp ở lượt trận cuối, khi nắm trong tay nhiều lợi thế.
Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia và Paraguay: Bolivia có thể trở thành đội tuyển thứ 7 của Nam Mỹ góp mặt ở World Cup, nếu họ vượt qua vòng play-off liên lục địa.
Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Qatar, Jordan và Uzbekistan: Châu Á đứng trước cơ hội có 9 đội dự World Cup, nếu Iraq hoặc UAE vượt qua vòng play-off liên lục địa.
Châu Phi (9 đội): Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Nam Phi: Cameroon là cái tên gây thất vọng nhất khi gục ngã trước CH Congo ở bán kết play-off. Dàn sao Bryan Mbeumo, Andre Onana chính thức ngồi nhà xem World Cup.
Châu đại dương (1 đội): New Zealand dự World Cup sau 14 năm chờ đợi. Chris Wood cùng đồng đội hy vọng vào bảng đấu dễ thở để tìm tấm vé vào vòng knock-out đầu tiên trong lịch sử.
Đồng chủ nhà (3 đội): Mỹ, Canada và Mexico: Các quốc gia CONCACAF đang tích cực rèn quân để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc được thi đấu trên sân nhà có thể là cơ hội để tuyển Mỹ tái lập thành tích vào tứ kết World Cup cách đây hơn 2 thập kỷ.

Duy Anh

