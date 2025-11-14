Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo bẽ mặt sau pha chơi xấu

  • Thứ sáu, 14/11/2025 04:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 14/11, siêu sao sinh năm 1985 nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland ở vòng loại World Cup.

Ronaldo bị đuổi sau pha cùi chỏ.

Phút 61 trận đấu trên sân Aviva, Cristiano Ronaldo bị Dara O'Shea kèm quá sát nên đã mất bình tĩnh và giật mạnh cùi chỏ vào lưng trung vệ bên phía chủ nhà. Sau tình huống chơi xấu, CR7 cò tỏ vẻ vô tội. Thậm chí, anh còn có cử chỉ chế nhạo đối thủ đã ăn vạ.

Ronaldo nhan the do anh 1

Ronaldo chơi xấu.

Tuy nhiên, hành động xấu xí của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha đã không qua mắt được tổ VAR. Ngay lập tức, thông tin được báo đến trọng tài chính Glenn Nyberg. Sau khi tham khảo video làm chậm, vị vua áo đen người Thụy Điển trở lại sân, rút thẻ đỏ cho CR7. Trước khi tiến vào đường hầm, Ronaldo còn liên tục phàn nàn với trợ lý trọng tài.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên sau 226 lần ra sân cho tuyển quốc gia, Ronaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Trước khi rời sân, Ronaldo thi đấu nỗ lực nhưng không hiệu quả. CR7 có 5 lần dứt điểm nhưng chỉ một đi trúng đích. Chung cuộc, Bồ Đào Nha thua 0-2 và vẫn chưa thể giành vé dự World Cup.

Ở lượt trận cuối, Bồ Đào Nha phải thắng Armenia để tự định đoạt tấm vé đến Bắc, Trung Mỹ vào hè năm sau. Trận này, Ronaldo sẽ không được ra sân do tấm thẻ đỏ vừa nhận. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV chỉ trích siêu sao 40 tuổi vì hành động mất kiểm soát vào thời điểm Bồ Đào Nha đang gặp khó khăn.

Kỷ lục khiến Messi thua kém Ronaldo ở tuyển quốc gia

Khi nhắc đến những kỷ lục ở đội tuyển quốc gia, Cristiano Ronaldo vẫn luôn là cái tên thống trị.

12 giờ trước

Duy Anh

