Bóng đá Malaysia kiệt quệ tài chính

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng sau án phạt từ FIFA liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc giả mạo hồ sơ.

Theo New Strait Times, tổng thiệt hại hiện tại của FAM vượt ngưỡng 1,7 triệu USD , bao gồm tiền phạt, chi phí pháp lý và những tổn thất gián tiếp khác.

Trước đó, FIFA ra án phạt tài chính 350.000 CHF, tương đương khoảng 385.000 USD , đối với FAM vì vi phạm kỷ luật trong quá trình xác nhận tư cách thi đấu của các cầu thủ nhập tịch. Chưa dừng lại ở đó, FAM còn phải gánh thêm khoản phí lớn để theo đuổi vụ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Nhà phê bình thể thao Datuk Dr Pekan Ramli cho biết riêng các chi phí nộp đơn, thuê luật sư quốc tế, chuyên gia pháp lý và tiền phạt ban đầu đã ngốn của FAM hơn 650.000 USD . "Các án phạt tài chính nặng nề, án treo giò cầu thủ, sự sụt giảm giá trị thị trường và nguy cơ tụt sâu trên bảng xếp hạng FIFA giáng một đòn mạnh vào nền móng của FAM", ông Pekan nhận định.

7 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero đều bị phạt 2.000 CHF mỗi người (khoảng 2.200 USD ) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Riêng quy trình kháng cáo tại CAS được các chuyên gia ước tính có thể tiêu tốn thêm ít nhất 260.000 USD , chưa kể chi phí phát sinh nếu vụ việc kéo dài.

Dàn sao nhập tịch Malaysia mất thu nhập và giá trị thị trường.

Hệ lụy tài chính còn lan sang chính các cầu thủ. Giá trị chuyển nhượng của họ gần như rơi về mức bằng không. CLB Unionistas de Salamanca chấm dứt hợp đồng với Palmero, trong khi Machuca, Holgado và Figueiredo mất thu nhập lên tới hàng trăm nghìn USD.

Nguy hiểm hơn, các cầu thủ này hoàn toàn có thể khởi kiện FAM để đòi bồi thường, qua đó đẩy tổng nghĩa vụ tài chính của Liên đoàn lên mức khó kiểm soát.

Theo ông Pekan Ramli, thiệt hại về hình ảnh còn nghiêm trọng hơn tiền bạc. "Có thể mất hàng chục năm để bóng đá Malaysia khôi phục uy tín. Nhà tài trợ sẽ dè dặt, người hâm mộ hoài nghi và các chương trình nhập tịch trong tương lai chắc chắn bị soi xét khắt khe hơn", ông cảnh báo.