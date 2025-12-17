Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA xử thua Malaysia 3 trận với tỷ số 0-3

  Thứ tư, 17/12/2025 11:47 (GMT+7)
Sáng 17/12, FIFA giáng đòn nặng vào bóng đá Malaysia khi quyết định xử thua 3 trận giao hữu với cùng tỷ số 0-3 do vi phạm quy định về sử dụng cầu thủ nhập tịch.

FIFA quyết định trừng phạt Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra án phạt nặng đối với đội tuyển Malaysia khi quyết định xử thua 3 trận giao hữu quốc tế với cùng tỷ số 0-3. Nguyên nhân xuất phát từ việc "Hổ Malay" bị xác định sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu theo quy định hiện hành của FIFA.

Theo thông báo chính thức, các sai phạm của Malaysia liên quan đến Điều 19 trong bộ luật FIFA – điều khoản quản lý chặt chẽ về tình trạng đăng ký và điều kiện thi đấu của cầu thủ. Ba trận đấu bị ảnh hưởng đều diễn ra trong năm 2025.

Đó là các cuộc đối đầu Cape Verde ngày 29/5 (hòa 1-1), trận gặp Singapore ngày 4/9 (thắng 2-1) và trận giao hữu với Palestine ngày 8/9 (thắng 1-0). Dù kết quả trên sân khá tích cực, toàn bộ các trận này đều bị FIFA hủy kết quả và xử thua 0-3.

Hệ quả trực tiếp là đội tuyển Malaysia sẽ bị trừ đáng kể điểm số trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến thứ hạng cũng như vị thế của họ trong khu vực. Không chỉ dừng lại ở yếu tố chuyên môn, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) còn phải chịu án phạt tài chính 10.000 franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 330 triệu đồng Việt Nam.

Đến thời điểm hiện tại, FAM chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định Malaysia buộc phải rà soát lại toàn bộ quy trình nhập tịch và đăng ký cầu thủ, nếu không muốn tiếp tục trả giá đắt cho những sai sót mang tính hệ thống trong tương lai.

FIFA xu thua Malaysia anh 1

FAM chính thức nhận án phạt từ FIFA.

Đáng chú ý, những trận đấu sử dụng cầu thủ nhập tịch vi phạm của Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 sẽ do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử lý. Hiện FAM đã gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Thể thao CAS. Sau khi có kết luận cuối cùng, AFC sẽ tiến hành xử phạt nếu FAM không thể lật ngược phán quyết của FIFA.

Trước đó, FIFA cáo buộc Malaysia làm giả hồ sơ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc và cấm thi đấu 12 tháng.

Cũng trong tối 16/12, Ủy ban điều tra độc lập vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch công bố kết luận, trong đó kiến nghị FAM tiến hành kỷ luật Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahmanto và khẩn trương nộp đơn trình báo cảnh sát.

Báo cáo cũng chỉ ra những lỗ hổng lớn trong công tác giám sát, thẩm tra và kiểm soát hành chính của FAM, tạo điều kiện để sai phạm xảy ra mà không bị phát hiện kịp thời. Ủy ban khuyến nghị FAM rà soát toàn bộ hệ thống quản trị, xây dựng các biện pháp phòng ngừa và kế hoạch khôi phục uy tín.

Với những kết luận từ chính Ủy ban điều tra độc lập, FAM được dự đoán sẽ còn nhận thêm đòn trừng phạt nặng nề trong thời gian tới.

