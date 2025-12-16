Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển futsal Việt Nam để thua theo cách khó tin

  • Thứ ba, 16/12/2025 18:00 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Chiều 16/12, tuyển futsal Việt Nam gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vào nhóm dẫn đầu giải khi nhận thất bại gây sốc 2-4 trước Malaysia ở môn futsal nam SEA Games 33.

Futsal Việt Nam thua sốc ngay trận ra quân.

Nội dung futsal nam quy tụ 5 đội gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar, thi đấu vòng tròn một lượt xác định thứ hạng chung cuộc. Với lực lượng được đánh giá đồng đều, cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, futsal Việt Nam đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí top 2. Tuy nhiên, thực tế trên sân diễn ra theo kịch bản hoàn toàn khác.

Bước vào trận gặp Malaysia, tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Phút 17, từ pha dứt điểm liên tiếp của Ngọc Anh, Đa Hải có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng giúp các học trò của HLV Diego Giustozzi chơi hưng phấn, liên tục tổ chức ép sân và tạo thêm một số cơ hội nguy hiểm.

Dẫu vậy, Malaysia cho thấy sự lỳ lợm và hiệu quả đáng nể. Chỉ ít phút sau, Nasir tận dụng tốt pha đi bóng tốc độ để gỡ hòa 1-1. Từ thời điểm đó, thế trận dần xoay chuyển. Việt Nam kiểm soát bóng nhiều nhưng lại bộc lộ những khoảng trống ở khâu phòng ngự và mắc sai lầm cá nhân. Hai bàn thua liên tiếp sau những tình huống cố định và pha bắt bóng không dứt khoát của thủ môn Văn Tú khiến Việt Nam khép lại hiệp một trong thế bị dẫn 1-3.

Sang hiệp hai, nỗ lực vùng lên của tuyển Việt Nam nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi Malaysia ghi thêm bàn thắng, nâng tỷ số lên 4-1. Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam không buông xuôi. HLV Giustozzi quyết định chuyển sang đá power-play nhằm tìm kiếm hy vọng. Những cú sút xa liên tiếp của Ngọc Anh, Gia Hưng hay Đa Hải cho thấy quyết tâm cao, song hàng thủ Malaysia cùng phong độ xuất sắc của thủ môn đối phương đã hóa giải phần lớn sức ép.

Phút cuối trận, Mạnh Dũng đánh gót tinh tế rút ngắn tỷ số xuống 2-4, nhưng chừng đó là không đủ. Trận đấu khép lại với thất bại 2-4 cho futsal Việt Nam. Một kết quả gây bất ngờ và khiến mục tiêu top 2 gần như không còn khả thi.

