Phương Thanh tiếp lửa đội kéo co Việt Nam trước đối thủ Thái Lan

Hạt nhân của phong trào kéo co Việt Nam nằm ở khu vực Quận 1 cũ (nay là phường Sài Gòn) thuộc TP.HCM. Đội hình kéo co nữ Việt Nam lần này cũng chính là những cô gái phường Sài Gòn. Họ sinh hoạt với nhau từ thời trung học cơ sở, kéo dài hàng chục năm. Hiện tại, nhiều người đã đi làm, một vài người đang đi học. Kéo co là sở thích, đam mê phụ của họ. Cũng bởi thế, toàn bộ kinh phí của đội kéo co tới SEA Games lần này là từ nguồn lực xã hội hóa.