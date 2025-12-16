Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phương Thanh tiếp lửa đội kéo co Việt Nam trước đối thủ Thái Lan

  • Thứ ba, 16/12/2025 16:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nữ ca sĩ tài danh trực tiếp tới sân, cổ vũ hết mình cho hai đội tuyển kéo co nam và nữ Việt Nam tại SEA Games 33 trưa ngày 16/12.

Phuong Thanh keo co anh 1

Trưa 16/12, môn kéo co bắt đầu thi đấu tại SEA Games 33. Đây là nội dung thi đấu biểu diễn, không tính vào thành tích huy chương tổng cho Đoàn Thể thao Việt Nam nhưng vẫn nhận được sự quan tâm bởi có nhiều nét gần gũi với văn hóa Việt.
Phuong Thanh keo co anh 2

Đoàn Việt Nam có hai đội kéo co nam và nữ, tham dự tổng cộng 5 nội dung thi đấu. Trong đó, các nội dung 600 kg nam và 500 kg nữ thi đấu đầu tiên, được quan tâm hơn cả. Số kg ở đây nghĩa là tổng cân nặng tối đa được phép của các tuyển thủ trong đội.
Phuong Thanh keo co anh 3

Đối thủ lớn nhất của kéo co nam Việt Nam là Thái Lan. Đội nam thua nhanh trước người Thái, chỉ giành huy chương bạc.
Phuong Thanh keo co anh 4

Đội nữ nhận được sự quan tâm và kỳ vọng hơn khi được đánh giá gần ngang ngửa người Thái. Ở vòng bảng, các cô gái kéo co của Việt Nam cũng hòa đội tuyển Thái Lan 1-1 trước khi gặp lại nhau tại chung kết.
Phuong Thanh keo co anh 5

Kéo co là môn thể thao phong trào lâu đời, đã phát triển từ lâu trong dân gian Việt Nam. Tuy nhiên với tư cách thể thao chuyên nghiệp, mới chỉ có một số CLB trong cả nước. Kéo co cũng đã tổ chức được giải vô địch quốc gia, hoạt động hơn chục năm qua.
Phuong Thanh keo co anh 6Phuong Thanh keo co anh 7Phuong Thanh keo co anh 8Phuong Thanh keo co anh 9

Hạt nhân của phong trào kéo co Việt Nam nằm ở khu vực Quận 1 cũ (nay là phường Sài Gòn) thuộc TP.HCM. Đội hình kéo co nữ Việt Nam lần này cũng chính là những cô gái phường Sài Gòn. Họ sinh hoạt với nhau từ thời trung học cơ sở, kéo dài hàng chục năm. Hiện tại, nhiều người đã đi làm, một vài người đang đi học. Kéo co là sở thích, đam mê phụ của họ. Cũng bởi thế, toàn bộ kinh phí của đội kéo co tới SEA Games lần này là từ nguồn lực xã hội hóa.

Phuong Thanh keo co anh 10

Trên đường sang Thái Lan, đội kéo co gặp ca sĩ Phuong Thanh trên chuyến bay. Cảm mến những chàng trai, cô gái kéo co, Phương Thanh đã tới sân từ sớm, trực tiếp cổ vũ hai đội tuyển.
Phuong Thanh keo co anh 11Phuong Thanh keo co anh 12Phuong Thanh keo co anh 13Phuong Thanh keo co anh 14

Tuy nhiên, cả hai đội đều phải nhận thất bại trước Thái Lan. Phong trào kéo co chuyên nghiệp Việt Nam chưa so sánh được với Thái hay Đài Loan (Trung Quốc). Đầu tư chuyên nghiệp cho bộ môn này cũng tương đối tốn kém. HLV tiết lộ mỗi phụ kiện trong bộ trang phục kéo co chuyên nghiệp có giá khoảng 150 USD (gần 4 triệu đồng).

Phuong Thanh keo co anh 15

Phương Thanh đứng lên đi về khi hai nội dung đầu tiên của nam và nữ kết thúc. Kéo co vẫn còn 3 nội dung thi đấu trong ngày, Thái Lan vẫn là đối thủ đáng gờm nhất của các tuyển thủ.

Minh Chiến

từ Bangkok

