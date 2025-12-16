Hình ảnh bóc trần trò gian lận gây chấn động SEA Games 33

Bê bối gian lận nghiêm trọng ở bộ môn Liên Quân Mobile nữ làm rung chuyển SEA Games 33, buộc chủ nhà Thái Lan phải rút đội tuyển khỏi giải đấu ngay trong lúc tranh tài.

Người chơi Naphat Warasin gây chấn động SEA Games 33.

Nhân vật trung tâm của vụ việc là Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl). Nữ tuyển thủ này bị phát hiện sử dụng phần mềm của bên thứ ba trái phép hoặc can thiệp phần cứng trong khi thi đấu, hành vi xảy ra ở ván 1 trận bán kết giữa Việt Nam và Thái Lan.

Do giải đấu được tổ chức trên máy chủ Thái Lan, Naphat bị cáo buộc nhờ người khác đăng nhập hộ tài khoản, sau đó dùng phần mềm để truyền hình ảnh trận đấu lên màn hình thi đấu. Sai phạm bị tổ trọng tài phát hiện, trùng khớp với những phân tích trước đó của cộng đồng Liên Quân Việt Nam.

Sau trận bán kết, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nữ xạ thủ của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan rơi vào trạng thái hoảng loạn rõ rệt, liên tục che mặt và né tránh ống kính máy quay.

Cô còn tìm cách giấu điện thoại mỗi khi ống kính lia tới, thậm chí có hành động chắp tay cầu nguyện trong vô vọng. Những biểu hiện bất thường nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn gian lận trong cộng đồng Liên Quân khu vực.

Hình ảnh bóc trần trò gian lận của "Tokyogurl".

Naphat còn vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cả cộng đồng Việt Nam lẫn Thái Lan vì những hành vi bị cho là phản cảm "đưa ngón tay giữa" trong trận đấu. Ngay sau khi sự việc bị phanh phui, công ty quản lý của cô lập tức chấm dứt hợp đồng, còn Garena ra án cấm thi đấu vô thời hạn với mọi giải do đơn vị này tổ chức.

Trước sức ép dư luận, ông Santi Lothong – Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á, trực tiếp livestream để thông báo quyết định rút đội tuyển Liên Quân Mobile nữ khỏi SEA Games 33.

"Với tư cách nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục theo cách như vậy. Danh dự, tinh thần thể thao và sự tôn trọng luật lệ phải được đặt lên hàng đầu", ông nhấn mạnh.

Quyết định này khiến cục diện giải đấu đảo lộn hoàn toàn. Lào được trao vé vào chung kết tổng gặp Việt Nam, trong khi Đông Timor được đôn lên nhận Huy chương đồng. Bê bối gian lận chấm dứt hành trình của đội nữ Thái Lan tại SEA Games 33, để lại vết đen lớn với hình ảnh thể thao điện tử nước chủ nhà trên đấu trường khu vực.

Ở trận bán kết, tuyển Thái Lan thua Việt Nam 0-3 dù "Tokyogurl" gian lận.