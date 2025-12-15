Hai VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam phải kiểm tra doping

Tối 15/12, Trần Thị Thanh Thúy và Lê Như Anh được đưa đi kiểm tra doping theo quy trình bắt buộc đối với các vận động viên thi đấu nổi bật ở chung kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 33.

Thanh Thúy buộc phải kiểm tra doping. Ảnh: Minh Chiến.

Đây là thủ tục thường lệ của các kỳ đại hội thể thao lớn, đặc biệt với những tuyển thủ có đóng góp chuyên môn và ảnh hưởng rõ nét đến cục diện trận chung kết. Thanh Thúy và Như Anh đều nằm trong nhóm vận động viên thi đấu nổi bật nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong cuộc so tài căng thẳng kéo dài 5 set với Thái Lan.

Ở trận đấu này, bộ đôi đến từ Long An tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột. Trần Thị Thanh Thúy là điểm tựa lớn nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam, liên tục ghi điểm ở những thời khắc khó khăn bằng các pha đập bóng uy lực và khả năng xử lý bóng tinh tế. Không chỉ ghi dấu ấn trong tấn công, đội trưởng tuyển Việt Nam còn góp công lớn ở khâu chắn bóng và giữ nhịp tinh thần cho toàn đội.

Trong khi đó, Lê Như Anh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi thi đấu đầy tự tin, hiệu quả trong vai trò hỗ trợ tấn công và phòng ngự. Những pha xử lý chắc chắn của Như Anh giúp tuyển Việt Nam duy trì thế trận bám đuổi quyết liệt trước đối thủ giàu kinh nghiệm như Thái Lan.

Dù không thể đổi màu huy chương và chấp nhận tấm HCB sau thất bại sít sao ở set 5, màn trình diễn của Thanh Thúy, Như Anh cùng các đồng đội vẫn để lại nhiều ấn tượng tích cực. Việc được lựa chọn kiểm tra doping cũng phần nào cho thấy dấu ấn chuyên môn và tầm ảnh hưởng của hai tuyển thủ trong trận chung kết giàu cảm xúc tại SEA Games 33.