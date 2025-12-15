Pha bóng tranh cãi trong thất bại của bóng chuyền nữ Việt Nam

Tình huống cuối ở set quyết định trở thành tâm điểm chú ý sau khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan 2-3 ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tối 15/12.

Pha bỏ bóng gây tranh cãi của Kiều Trinh.

Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi tuyển Việt Nam chơi tự tin, kiểm soát tốt nhịp độ và giành chiến thắng 25-19 ở set mở màn. Tuy nhiên, bản lĩnh và chiều sâu lực lượng giúp Thái Lan nhanh chóng lật ngược thế cờ. Đội chủ nhà áp đảo ở set 2 (25-13) và set 3 (25-18), đẩy tuyển Việt Nam vào thế chân tường.

Không chấp nhận buông xuôi, các cô gái Việt Nam vùng lên mạnh mẽ ở set 4. Lối chơi kiên cường, cùng những thời điểm ghi điểm quyết định, giúp tuyển Việt Nam thắng sát nút 25-23, kéo trận đấu vào set 5 định mệnh. Ở set quyết định, tuyển Việt Nam từng có lợi thế, thậm chí tiến rất gần chiến thắng, nhưng lại không thể giữ được sự chính xác ở những pha bóng then chốt.

Kịch tính lên tới đỉnh điểm ở tình huống ghi điểm cuối cùng của Thái Lan. Sau pha tránh bóng của Kiều Trinh, trái bóng rơi sát vạch biên, tạo nên tranh cãi dữ dội. Trọng tài biên xác định bóng trong sân và tính điểm cho đội chủ nhà, khép lại set 5 với tỷ số 25-23. Do sử dụng hết quyền khiếu nại, tuyển Việt Nam không thể yêu cầu công nghệ Video Challenge can thiệp.

Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ tranh luận. Một bộ phận CĐV khẳng định "bóng ra ngoài rõ ràng", cho rằng tuyển Việt Nam chịu thiệt thòi trong khoảnh khắc quyết định. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng "bóng in hay out không còn quá quan trọng", bởi đội tuyển có cơ hội kết thúc trận đấu nhưng không tận dụng được.

Ngoài ra, cũng có những CĐV chọn cách nhìn điềm tĩnh hơn, thừa nhận bản lĩnh và kinh nghiệm của Thái Lan ở thời khắc quyết định, đồng thời ghi nhận tinh thần chiến đấu quả cảm của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Chắc chắn pha bóng cuối sẽ còn được nhắc lại rất lâu như một nốt trầm đầy tiếc nuối trong hành trình của bóng chuyền nữ ở SEA Games 33.