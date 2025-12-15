Bóng chuyền nữ Việt Nam gục ngã trước Thái Lan

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một buổi chiều nhiều cảm xúc trước Thái Lan, nhưng vẫn chưa thể đổi màu huy chương tại SEA Games khi gục ngã sát nút sau 5 hiệp đấu căng thẳng.

Tuyển Việt Nam thua sát nút Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Trận chung kết tối 15/12 khởi đầu theo cách không thể thuận lợi hơn cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin, chơi sòng phẳng và duy trì được nhịp độ tấn công hiệu quả. Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục là điểm tựa lớn nhất trên hàng công với những pha đập bóng uy lực, giúp Việt Nam giành chiến thắng 25-19 ở hiệp 1. Đây cũng là hiệp thắng thứ tư của tuyển Việt Nam trong lịch sử 12 lần chạm trán Thái Lan ở các trận chung kết SEA Games, một con số cho thấy sự khắc nghiệt của đối thủ.

Tuy nhiên, lợi thế đó nhanh chóng bị xóa nhòa. Thái Lan thể hiện bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất khu vực khi xốc lại tinh thần ngay ở hiệp 2. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận, phòng ngự chắc chắn và tổ chức phản công hiệu quả. Có thời điểm, Thái Lan tạo ra cách biệt rất lớn, dẫn trước Việt Nam tới 22-9, trước khi khép lại hiệp đấu với tỷ số 25-13.

Sang hiệp 3, thế trận không có nhiều thay đổi. Thái Lan tiếp tục chơi lấn lướt nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Tuyển Việt Nam nỗ lực bám đuổi nhưng gặp khó trong khâu bắt bước một và chắn bóng. Hiệp đấu khép lại với chiến thắng 25-18 cho Thái Lan, đẩy Việt Nam vào thế buộc phải thắng.

Kịch tính được đẩy lên cao ở hiệp 4. Tuyển Việt Nam cho thấy tinh thần không bỏ cuộc, chơi tập trung và tận dụng tốt những thời cơ quan trọng. Trần Thị Thanh Thúy một lần nữa tỏa sáng đúng lúc với pha ghi điểm quyết định, giúp Việt Nam thắng nghẹt thở 25-23 để đưa trận đấu vào hiệp quyết định.

Ở hiệp 5, tuyển Việt Nam vùng lên mạnh mẽ và có thời điểm tiến rất gần chiến thắng. Dù vậy, kinh nghiệm và bản lĩnh của Thái Lan lên tiếng đúng lúc. Đội chủ nhà chắt chiu từng điểm số quan trọng và giành chiến thắng 25-23 ở hiệp cuối, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV.

Thất bại sít sao một lần nữa khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ hẹn với giấc mơ đổi màu huy chương SEA Games, nhưng màn trình diễn quả cảm trước Thái Lan vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực.