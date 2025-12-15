Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ Tiên giành huy chương thứ 3 ở SEA Games 33

  • Thứ hai, 15/12/2025 18:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 15/12, Võ Thị Mỹ Tiên giành thêm tấm huy chương bạc ở nội dung 800 m tự do nữ tại SEA Games.

Mỹ Tiên về nhì ở nội dung 800 m tự do nữ. Ảnh: Minh Chiến.

Sau những biến động cảm xúc ở các ngày thi đấu trước, nữ kình ngư sinh năm 2005 cho thấy bản lĩnh đáng nể của VĐV hàng đầu bơi nữ Việt Nam thời hậu Ánh Viên.

Ở chung kết 800 m tự do nữ, Mỹ Tiên bước vào cuộc đua với tâm thế nỗ lực tối đa. Tuy nhiên, đại diện Singapore tỏ ra vượt trội cả về tốc độ lẫn nền tảng thể lực, sớm tạo khoảng cách an toàn và cán đích đầu tiên. Mỹ Tiên bám đuổi kiên cường, duy trì nhịp bơi ổn định để về nhì, mang về tấm HCB quý giá cho tuyển bơi Việt Nam.

Trước đó một ngày, Mỹ Tiên cùng các đồng đội Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thị Vân và Nguyễn Thúy Hiền làm nên cột mốc lịch sử khi giành huy chương đồng nội dung tiếp sức 4x200 m tự do nữ với thời gian 8 phút 14 giây 22. Đây là lần đầu tiên bơi nữ Việt Nam có huy chương ở nội dung này tại SEA Games, thành tích mang ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn tái thiết lực lượng.

My Tien anh 1

Kết quả nội dung 800 m tự do nữ.

Hôm 13/12, sau khi giành HCB 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, Mỹ Tiên bật khóc ngay trên bục nhận huy chương sau cuộc trao đổi nhanh với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam. Những áp lực, kỳ vọng và cả lùm xùm ngoài chuyên môn khiến cô gái trẻ phải đối diện thử thách lớn về tâm lý.

Thế nhưng, vượt lên tất cả, Mỹ Tiên vẫn xuất hiện trên đường bơi với nụ cười quen thuộc, sự chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu đáng trân trọng. Từ HCB 400 m hỗn hợp nữ, HCĐ tiếp sức 4x200 m tự do nữ đến HCB 800 m tự do nữ, Mỹ Tiên cho thấy nỗ lực đáng khen tại SEA Games 33.

